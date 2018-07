Letta | ' Iniziai come operaio | sono arrivato al Governo con Berlusconi senza fare politica'

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) In occasione della 4a edizione del Premio giovani comunicatori organizzato da AGOL e svoltosi questo mercoledì 12 luglio nella splendida cornice del Foro Italico a Roma, è intervenuto in una delle sue rare uscite pubbliche Gianni, a lungo giornalista e noto per essere stato più volte Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Silvio. Per l'occasioneha raccontato pubblicamente alcuni aneddoti della sua biografia sconosciuti ai più. Vediamo meglio che cosa ha detto.: 'Non ho mai fattostato alconfaziosita' né appartenenze' Gianniha esordito dicendo: Non ho mai fatto, misempre considerato un giornalista prestato alle Istituzioni e ho sempre cercato di svolgere il mio compito in modo strettamente istituzionale. Il mio patto confu proprio questo: quando lui decise di ...