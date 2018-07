Leonardo | da Gdf contratto da 44 mln per un Atr 72Mp

sportfair

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma, 13 lug. (AdnKronos) –ha firmato con la Guardia di Finanza undel valore di circa 44 milioni di euro per la fornitura di un ATRe dei relativi servizi di supporto tecnicologistico ed addestrativi. Il, stipulato a seguito dell’aggiudicazione di un bando di gara europeo, definisce anche opzioni successive che porterebbero il valore complessivo dell’accordo fino a circa 250 milioni di euro. La prima consegna sarà effettuata nel 2019. “Siamo orgogliosi della rinnovata fiducia accordataci dalla Guardia di Finanza che già utilizza i nostri velivoli ed i nostri elicotteri. L’ATR, sviluppato e prodotto partendo dalla piattaforma del moderno aereo regionale turboelica ATR 72-600, è un velivolo che esprime molto bene le capacità disia in termini di sistemi sia in termini di piattaforma”, ha dichiarato ...