Lele tra i Giovani al Wind Summer Festival 2018 | scoppia la polemica

Lele/ Quanta strada fatta dopo Amici di Maria De FIlippi (Wind Summer Festival) : Lele, il ragazzo ha fatto davvero molta strada dopo Amici di Maria De FIlippi. L'esperienza a Canale 5 però gli ha cambiato per sempre la vita e ha aperto la carriera. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:56:00 GMT)

Lele Canavero - trainer d'impresa anti crisi per l'hair styling : Milano, 18 giu. , askanews, Il settore dell'hair styling in Italia continua a registrare una forte stagnazione, con un trend di crescita nel primo trimestre 2018 che a livello nazionale non supera lo ...

Enzo Gragnaniello/ "Io e Pino Daniele? Eravamo come due strade paralLele..." (Pino è) : Enzo Gragnaniello, sarà un'estate di fuoco per l'artista campano? Pronto ad altre date importanti nelle quali avrà la possibilità di esprimersi ad alti livelli. (Pino è)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:46:00 GMT)

Barbara D'Urso - Lele Mora all'attacco di Mediaset : 'Senza trash non fai notizia' : 'Senza trash non fai notizia': ecco cosa rivela Lele Mora sul conto di Barbara D'Urso e del GF Il Grande Fratello è troppo trash? Dopo la polemica scoppiata sull'ultima edizione del GF, Lele Mora fa ...

Le foto del concerto di Abstract - Calibro 35 - Lele Sacchi e Jungle al Wired Next Fest : Erano tantissimi gli spettatori della prima serata di concerti del Wired Next Fest 2018 di Milano. Sul palco del Festival di Wired si sono succeduti diversi artisti della scena musicale italiana e internazionale, da nomi del mondo underground fino a musicisti che stanno in questi ultimi tempi attirando sempre più l’attenzione del pubblico. Ecco tutte le foto della serata, scattate con la funzionalità notturna di Hauwei P20 Pro. A ...