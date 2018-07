Legittima difesa e agenti sotto copertura La riforma giudiziaria in stile giallo-verde 

lastampa

: Adesso in conferenza stampa alla Camera, @msgelmini presenta la proposta di legge di Forza Italia sulla legittima d… - forza_italia : Adesso in conferenza stampa alla Camera, @msgelmini presenta la proposta di legge di Forza Italia sulla legittima d… - fattoquotidiano : Giustizia, Bonafede al Parlamento: “Stop a riforma intercettazioni. Priorità: daspo corrotti, prescrizione e legitt… - CalabriaTw : Presentiamo a @Montecitorio la nostra proposta di legge per dire che la legittima difesa è un diritto, non una colp… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Dalle navi con il divieto di attracco, alle manette per i migranti indagati, dalle leggi sullaa quelle per abolire il reato di tortura, fino alla proposta di prevedere la castrazione chimica per i colpevoli di reati sessuali. ...