Legends SuperCup | l' Italia si arrende in finale Vince la Russia 7-6

sport.sky

: Mondiali, #LegendsSuperCup: l'Italia di @Totti dà spettacolo e vola in finale - FOXSportsIT : Mondiali, #LegendsSuperCup: l'Italia di @Totti dà spettacolo e vola in finale - Gazzetta_it : #Russia, c'è un'#Italia in finale: il cammino delle '#Legends' di #Totti #russia2018 #worldcup… - albertobotta64 : RT @LAROMA24: #LegendsSuperCup, #Totti eletto miglior giocatore del torneo #AsRoma -

(Di venerdì 13 luglio 2018) La cronaca La partita, disputata da squadre di 6 giocatori in campo ridotto, è iniziata bene per l', che è passata in vantaggio dopo tre minuti proprio con l'ex capitano della Roma ed è ...