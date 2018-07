L' educazione cattolica e il dolore di un padre per una figlia che non c' è più

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) 2016. Susanna parte per andare a Cracovia e partecipare alla Giornata mondiale della gioventù. Ma una meningite fulminante la ferma, per sempre, a Vienna. Per ricordarla ilEnrico Rufi – dagli anni Settanta compagno di battaglie di Marco Pannella, adesso voce notturna di Radio Radicale, traduttore di libri di narrativa e saggistica dal francese – ha scritto un libro intenso, che ne raccoglie il testimone e il sorriso.Si tratta de "L'alleluja di Susanna" (San Paolo, pp. 144) che, spiega Rufi:"È il suo grazie alla vita, il suo Happy days. Fu detto al suo funerale che lei poteva apparire come una ragazza d'altri tempi, perché era tutta casa scuola e parrocchia. È vero, ma lei interpretava in versione moderna il suo ruolo di giovane, di studentessa e di animatrice parrocchiale. Doppiamente moderna, direi, perché proprio alla domanda ...