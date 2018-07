LeBron e i Warriors guidano la classifica del merchandise NBA più venduto in Italia

NBA – Cousins agli Warriors - parla… LaVar Ball : “possono comprare chi voglio - i Lakers con LeBron e mio figlio…” : La firma di Cousins con gli Warriors non preoccupa minimamente LaVar Ball: il duo Lonzo-LeBron renderà i Lakers imbattibili I Golden State Warriors hanno risposto all’affare LeBron James-Los Angeles Lakers con un colpaccio: alla corte di Steve Kerr è arrivato DeMarcus Cousins. A stupire non è stato tanto il colpo, gli Warriors esercitano un fascino impareggiabile su ogni free agent che voglia unirsi alla prima squadra candidata per ...

Warriors ancora campioni - ora che fa LeBron? : Ma da soli in questo sport non si può vincere. E dopo che il re è tornato a Cleveland, riuscendo a regalare alla sua città l'anello due anni fa, adesso il suo ciclo sembra arrivato al capolinea. ...

Finals NBA – LeBron James si complimenta con gli Warriors ed esce dal campo : tripudio da parte del pubblico [VIDEO] : Grande gesto di sportività di LeBron James nel finale di gara-4: con la partita che si avviava verso la fine, il Re si è complimentato con tutti gli Warriors nel tripudio della Quicken Loans Arena Ieri notte i Golden State Warriors hanno bissato quanto fatto lo scorso anno, confermandosi Campioni NBA. Kevin Durant e compagni hanno vinto anche gara-4, superando per 85-108 i Cleveland Cavaliers e portandosi a casa il loro terzo anello negli ultimi ...

NBA Finals - il massacro è completo! Cappotto Warriors - Durant Mvp e LeBron “saluta” Cleveland : Golden State Warriors campioni, ancora una volta, Durant e soci dominano Cleveland in 4 gare e portano a casa l’anello. Aria d’addio ai Cavs per LeBron e non solo… I Golden State Warriors sono campioni NBA, per la seconda volta consecutiva. Inutile appellarsi alla sciocchezza di Jr Smith in gara-1, in queste Finals non c’è stata partita. Un Cappotto netto, anche prevedibile alla vigilia, questa Cleveland non poteva fare ...

Mercato NBA – LeBron James scarica i Cavs - pronto il nuovo addio : manca il talento per battere questi Warriors : LeBron James infiamma il Mercato NBA con delle dichiarazioni che lasciano spazio a pochi dubbi: il ‘Re’ sottolinea il gap di talento fra Cavs e Warriors, in estate sarà addio Sotto 3-0 nelle Finals NBA, con l’anello che per il secondo anno consecutivo prende la via di Oakland, LeBron James ha fatto il punto della situazione in casa Cleveland Cavaliers. Dopo il doppio stravolgimento del roster, prima in estate e poi nel Mercato pre ...

Nba Finals - i Warriors provano il cappotto. LeBron - finisce davvero qui? : Il Day After la prestazione mostruosa di Kevin Durant, Golden State prova a tenere alta la tensione. Il 3-0 e soprattutto il modo con il quale i Warriors sono riusciti a vincere una partita nella ...

LeBron James : 'Contro questi Warriors vietato sbagliare : mi ricordano i San Antonio Spurs' : CLEVELAND — J.R. Smith la fa semplice, ma semplice non è. Cleveland si ritrova — per il secondo anno consecutivo — sotto 0-3 in finale NBA, uno svantaggio che nessuno ha mai rimontato. "Ma siamo ...

A lezione di tattica da LeBron James : “la difesa degli Warriors non mi stanca. Ve ne siete accorti? In gara-2 hanno…” : LeBron James ha analizzato lucidamente la fase difensiva dei Golden State Warriors in gara-2 delle Finals NBA: il 23 dei Cavs si è accorto di una ‘particolare attenzione’ nei suoi confronti Dopo strepitosa prestazione messa a referto in gara-1, con 51 punti segnati, LeBron James è stato ‘limitato’ dai Golden State Warriors in gara-2. Nella seconda sfida infatti il ‘Re’ ha chiuso con ‘soli’ 29 punti segnati, a causa dei continui raddoppi ...

NBA finals - ancora Warriors : Curry show e 2-0 nella serie - non basta super-LeBron [VIDEO] : NBA finals, ancora Warriors vittoriosi, 2-0 nella serie contro Cleveland grazie ad un sontuoso Stephen Curry da 33 punti NBA finals, anche gara-2 è andata agli archivi. Nuova vittoria per Golden State, che si porta sul 2-0 nella serie contro Cleveland e di fatto mette già una seria ipoteca sul titolo. Un risultato netto stavolta, 122-103, dopo l’equilibrio che ha regnato nel primo atto della finale. I big degli Warriors sono parsi ...

LeBron James da leggenda - NBA Finals/ Warriors vincitori su Cleveland nonostante "quota 50" : LeBron James da leggenda, NBA Finals: gara-1, Golden State-Cleveland va ai Warriors nonostante la "quota 50" raggiunta dall'ala dei Cavaliers, ormai nella storia(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:45:00 GMT)

LeBron James non basta - ai Warriors gara 1 : I Golden State Warriors si sono aggiudicati la prima delle sette gare di finale della Nba 2018. I Cleveland Cavaliers infatti si sono dovuti arrendere in casa ai campioni in carica del grande basket ...

Finals Nba - LeBron : quasi miracolo - ma gara-1 è dei Warriors : Non basta la prestazione mostruosa di LeBron , 51 punti, suo massimo in carriera alle Finals, : una chiamata arbitrale controversa, un libero sbagliato alla fine e una giocata assurda allo scadere di ...

NBA - LeBron James lancia la sfida ai Warriors : "Sono pronto" : ROMA - Mancano oramai pochissime ore all'attesissima palla a due che sancirà l'inizio delle Final NBA che per la quarta volta consecutiva vedranno i Golden State Warriors campioni in carica sfidare i ...

Nba Finals - LeBron : "Stanchi di Cavs-Warriors? Qualcuno ci batta" : Alla fine l'epilogo scontato, quello che tutti pronosticavano a ottobre, in un modo o nell'altro si è concretizzato. Ma vietato far notare ai protagonisti di Warriors-Cavs la mancanza di pathos di un ...