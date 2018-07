Le voci della fotografia

Google Assistant migliora l’interfaccia della sezione per la scelta delle voci : Il team di Google Assistant ha introdotto una nuova interfaccia per la sezione dedicata alla scelta delle voci. Scopriamo insieme i nuovi colori disponibili L'articolo Google Assistant migliora l’interfaccia della sezione per la scelta delle voci proviene da TuttoAndroid.

British della Dark Polo Gang a Roma a 3 voci dopo l’addio di Side Baby : video e testo : British della Dark Polo Gang in Piazza del PoPolo a Roma in occasione della nuova edizione del Wind Summer Festival. Anche quest’anno è stata Piazza del PoPolo, ad ospitare il Wind Summer Festival, la manifestazione musicale dell’estate di Canale 5. La prima serata è arrivata in TV giovedì 5 luglio. Le prossime tre serate saranno trasmesse giovedì 12, 19 e 26. Tra i cantanti presenti in Piazza del PoPolo, la Dark Polo Gang, fenomeno degli ...

Raikkonen : 'La McLaren? Sono voci...' Ricciardo : 'Firmo prima della pausa' : Sono i due protagonisti più caldi del mercato. Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo Sono in scadenza di contratto e giovedì si Sono ritrovati seduti vicino nella conferenza stampa inaugurale del fine ...

Sui problemi della scuola bisogna ascoltare le voci degli studenti : Si parla tanto di scuola, soprattutto in questi giorni a cavallo degli esami finali; ma è raro che a parlarne non siano gli insegnanti, i genitori, i presidi, i ministri, gli editorialisti, insomma gli adulti,. Quando capita è un’occasione preziosa. Leggi

Johnny Depp è malato?/ Una foto spaventa i fan - lui ignora le voci : “Non mi importa della fama” : Johnny Depp è malato? foto choc pubblicata da una fan: l’attore hollywodiano è apparso magrissimo e irriconoscibile a San Pietroburgo dopo un'immagine pubblicata su Instagram(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Bruxelles rigetta le voci su un piano anti-contagio della crisi italiana : L'Europa si affretta a chiarire un concetto: non ci sono piani allo studio per scongiurare un contagio della crisi italiana a tutto il Vecchio Continente. A dirlo a stretto giro sono le due persone più influenti della Commissione Ue sui temi economici, il vice presidente Valdis Dombrovksis e il commissario Pierre Moscovici, tentando nuovamente di evitare ingerenze sul processo politico in atto in Italia."In Italia - dice Valdis ...