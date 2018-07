Le Taglie torneranno in Destiny 2 con l' aggiornamento della prossima settimana

eurogamer

: Con il prossimo aggiornamento di Destiny 2 torneranno anche le taglie - - VG247it : Con il prossimo aggiornamento di Destiny 2 torneranno anche le taglie - -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ricordate lepresenti nel primo? Bene, stanno per tornare in2. Come riporta VG247.com, lapatch di2, la 1.2.3, arriverà martedì 17 luglio e una delle sue aggiunte più interessanti è una funzione che i giocatori hanno già apprezzato in passato. Ledel primoerano una parte importanteroutine quotidiana ele per i giocatori. La prima cosa che chiunque farebbe è andare alla Torre, prendere la maggior parte di questee andare a giocare in PvE o PvP.Read more…