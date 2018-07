Le nozze sulla spiaggia distrutte dal temporale | una sconosciuta salva la cerimonia in

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) Organizzare un matrimonioè sempre rischioso: c'è il pericolo che piova e che lapossa essere rovinata. L'incubo di ogni sposa raramente si realizza. Eppure la fortuna non è stata dalla parte di Dulce Gonzalez, 24 anni, la quale aveva organizzato leda favola su una riva del Mississippi. Un fortesi è abbattutozona poco prima che lainiziasse, lasciando la giovane disperata e in preda ad un attacco di panico. Grazie ad una, però, tutto si è risolto.Come riporta il Washington Post - che ha raccontato la storia - Dulce era rinchiusa nella macchina con la sua famiglia e guardava da lontano la pioggia travolgere le sedie, l'altare e tutto l'allestimento già pronto per le. "Cercavo di non piangere, ma stavo per avere un attacco di panico. Ho chiesto a mia madre: 'Cosa ...