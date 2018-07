Le bufale no-vax non sono più gratis

ilfoglio

(Di venerdì 13 luglio 2018) Una rappresentante del movimento no vax di Modena, Magda Piacentini, è stata condannata a pagare 400 euro di multa per procurato allarme. Si tratta della prima sentenza di questo tipo in Italia. I fatti risalgono allo scorso febbraio quando a Modena vennero affissi numerosi manifesti che recitavano: