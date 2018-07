Le beffe del Decreto Dignità | perdita di 8 mila occupati l' anno | meno Naspi e coperture

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) Beffa per i lavoratori nelDignità:lavoro esussidio di disoccupazione. Per lo Stato questo si traduce in un minor gettito fiscale (circa 3,5 milioni nei prossimi anni) e minori entrate contributive, ma (paradosso) il dsi riduce per via della minore spesa per la.Tutto è legato ai paletti imposti ai contratti a termine e a quelli in somministrazione, che avrdurata massima complessiva di 24 mesi anziché 36 e l'obbligo di causale dopo i primi 12. La Relazione Tecnica delDignità mette nero su bianco che le nuove regole comporterunadi 8posti di lavoro dall'prossimo e per i successivi 10 anni (quest'l'ammanco si fermerebbe a 3.300 posti).I numeri indicano inoltre minori entrate contributive lorde di circa 50 milioni di euro dal 2020 in poi, ma anche di risparmi di spesa per laquasi ...