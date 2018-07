Le 15 mete più belle dell’estate e 15 offerte per andarci

meteo Italia - il punto della situazione nel weekend : più caldo al Nord che al Sud - forti temporali in Toscana [LIVE] : 1/13 ...

meteo - sarà l'estate delle super-piogge : le zone più a rischio : Bombe d'acqua su diverse zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ieri. Temporali violentissimi sul Trentino appena pochi giorni fa. l'estate è iniziata con fenomeni Meteo repentini e molto intensi, che hanno riguardato soprattutto il nord Italia. Ma anche il centro Europa. Per i me

ESTATE 2018 sempre più dal meteo TROPICALE con afa - temporali - nubifragi - GRANDINE : La cronaca, quindi la realtà tangibile dei fatti, rinnova eventi meteo con piogge di intensità monsonica. Ne hanno ampiamente parlato le cronache come l'alluvione lampo nella tranquilla zona di Moena ...

Asteroidi e meteoriti - scoperta l’origine. Ecco da dove vengono quelli più vicini alla Terra : Uno degli ultimi Asteroidi che di cui abbiamo notizia è esploso di sulla Russia, a sorpresa, come era successo nel febbraio 2013 a Chelyabinsk, il 26 giugno scorso e qualche giorno prima un altro oggetto celeste era deflagrato sui cieli del Sudafrica. È importante sapere quindi l’origine, almeno di quelli più “vicini” a noi. La maggior parte dei 200.000 Asteroidi che si trovano fra Marte e Giove, nella cosiddetta fascia ...

meteo Belluno - Arpa Veneto : giugno 2018 più caldo e meno piovoso della norma : giugno 2018 in provincia di Belluno è risultato più caldo e meno piovoso del normale: lo rende noto Arpa Veneto. Il primo mese dell’estate Meteorologica 2018 ha presentato una spiccata instabilità nei primi 14 giorni, quasi come continuazione del tempo molto incerto che ha caratterizzato tutto il mese di maggio. Nella seconda metà del mese il tempo è risultato un po’ più stabile, con un afflusso di aria molto fresca all’inizio della terza ...

Vacanze al mare - le cinque mete più economiche vicine all'Italia : dove vivere da re con 40 euro al giorno : ... come ogni anno, viene stilato dal Post Office Travel Money nella consueta Holiday Costs Barometer , un rapporto in cui vengono paragonate le principali mete per le Vacanze di tutto il mondo in base ...

Previsioni meteo Wimbledon 2018 - super caldo a Londra : percepiti quasi 32°C - la temperatura più alta di quest’anno : Mentre tennisti e spettatori a Wimbledon, sede del prestigioso torneo di tennis, si godranno un tempo asciutto, senza pioggia, in questa settimana, un pericoloso caldo persisterà nell’Inghilterra meridionale. Le temperature sono state ben al di sopra della media dalla metà di giugno, con temperature pomeridiane che hanno superato i 25°C ogni giorno a partire dal 24 giugno, mentre la media delle massime del periodo è di 21°C. I termometri a ...

meteo. Caldo in arrivo da domenica - ma l’estate 2018 sarà più fredda : i motivi : A spiegarlo è il meteorologo Andrea Giuliacci, del centro Epson Meteo. Tra i motivi, l'assenza di El Niño e il fatto che la scorsa estate è state preceduta da un lungo periodo di siccità. Ma sicuramente il clado non mancherà.Continua a leggere

Riscaldamento globale? No - è l'estate più fresca da vent'anni a questa parte : la sentenza dei meteorologi : E adesso chissà cosa diranno gli scienziati che brandiscono l’arma del Riscaldamento globale per convincerci che il pianeta è sull’orlo del burrone e che l’ecosistema rischia di spezzarsi. Già, perché l’estate cominciata la settimana scorsa non farà registrare caldo record né nomi mitologici di anti

Previsioni meteo : il maltempo più estremo si allontana dall’Italia e si sposta sul Mediterraneo orientale - il bollettino ESTOFEX : Previsioni Meteo – La situazione su scala sinottica sarà dominata da due caratteristiche: un grande vortice ciclonico nella troposfera media-superiore centrato sul Mar Adriatico meridionale e un ampio sistema di alta pressione nella troposfera inferiore, che si estende su gran parte dell’Europa settentrionale e nord-occidentale. Diverse depressioni stanno ruotando intorno al vortice e influenzeranno il sistema. A ovest del vortice, un ...

Previsioni meteo Mondiali 2018 - super caldo in Russia : +34°C per la partita più “rovente” del torneo : Per la settimana di conclusione dei gironi dei Mondiali di calcio 2018 si prevede un tempo prevalentemente asciutto in Russia, con un caldo intenso che persisterà in alcune delle partite ancora da disputare. Sono previsti 4 match per la giornata di oggi, 26 giugno, a Sochi, Mosca, San Pietroburgo e Rostov sul Don e per nessuno di questi è prevista pioggia. Le temperature saliranno fino a 34°C in vista dell’incontro tra Islanda e Croazia a Rostov ...

