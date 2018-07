Lazio | Lotito | Puntiamo a crescere ancora

Lazio - Felipe Anderson al West Ham : Lotito ottiene ciò che vuole - le cifre dell’affare e la percentuale del Santos : Felipe Anderson chiude la sua avventura con la Lazio passando al West Ham, tutti i dettagli della trattativa che fa contento Lotito Felipe Anderson al West Ham, affare fatto. Il calciatore della Lazio si appresta a fare le valigie per volare in Premier League, dopo una lunga trattativa estiva. Felipe Anderson ha avuto un’annata tra alti e bassi, condita anche da qualche screzio con Inzaghi, dunque l’addio è stato condiviso e la ...

Lazio - effetto Ronaldo : Lotito alla finestra - un colpo da sogno con Milinkovic in Spagna : L'arrivo di Ronaldo in Italia rischia di scatenare un domino internazionale. In questo vortice madridista potrebbe finire anche Milinkovic. Chiaro che Sergej non sarà il sostituto di CR7 ma uno dei ...

Lazio - dopo Acerbi Lotito chiude anche per Wesley : I biancocelesti pronti a chiudere il sesto colpo in entrata. Sarà il brasiliano il prossimo vice-Immobile

Lazio - Acerbi è in stand-by. Carnevali - ad Sassuolo : 'Se Lotito lo vuole - alzi l'offerta' : 'Con la Lazio, conoscendo il presidente Lotito ogni trattativa è complicata e difficile'. L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prova a spiegare così il motivo del rallentamento ...

Lotito : 'La mia Lazio non svende nessuno' : 'La musica è cambiata' assicura Lotito. I suoi cellulari non squillano più. Eppure le chiamate sono sempre le stesse. Adesso sono silenziosi 'perché anche la suoneria, se ascoltata troppe volte, può ...

Lotito show sul mercato della Lazio : frecciate alla Juve e non solo… : Il presidente Lotito ha parlato della sua Lazio impegnata in un calciomercato che potrebbe essere molto remunerativo per le case societarie “La Lazio non ha bisogno di vendere per comprare. Quasi tutti i nostri giocatori sono appetiti a livello europeo, ma se un giocatore vuole andare via deve trovare il consenso della società. È finito il tempo in cui andavamo con il cappello in mano ed eravamo le colonie di altre società. Le ...

Mercato Lazio - Lotito sulle cessioni : "Le condizioni le fa chi vende" : Il presidente biancoceleste tuona in merito alle voci di Mercato che riguardano i suoi gioielli: "Non esistono pressioni di Mercato, scordatevelo, io la pressione la misuro dal medico"

Calciomercato Lazio - Lotito : “nessuna cessione” : “La Lazio non ha bisogno di vendere per comprare. Quasi tutti i nostri giocatori sono appetiti a livello europeo ma se uno vuole andare via deve trovare il consenso della società. È finito il tempo in cui andavamo con il cappello in mano ed eravamo le colonie di altre società. Le condizioni le fa chi vende: come si dice, pagare moneta vedere cammello”. A dirlo è il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il riferimento sembra ...

Lotito - Vendere? Lazio non ne ha bisogno : ANSA, - ROMA, 2 LUG - "La Lazio non ha bisogno di vendere per comprare. Quasi tutti i nostri giocatori sono appetiti a livello europeo ma se uno vuole andare via deve trovare il consenso della società.

La delusione Champions e gli obiettivi futuri : Lazio - a tutto Lotito! : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato degli obiettivi posti per la prossima stagione che inizierà con grande entusiasmo “La Lazio punta alla Champions”. Il presidente Lotito rivela gli obiettivi stagionali del club laziale, dopo la delusione data dalla Champions sfumata nelle ultime giornate della scorsa stagione. Parlando al magazine ufficiale della Lazio, Lotito ha inoltre fatto il punto sul futuro del ...

Lazio - Lotito : "Obiettivo Champions. Siamo al top in Italia ed Europa" : 'La Lazio punta alla Champions". Il presidente laziale Claudio Lotito è sempre più deciso a portare avanti l'obiettivo prefissato lo scorso anno. "Guardiamo al futuro sapendo che saremo in grado di ...

Calciomercato Lazio - rifiutati quaranta milioni per Felipe Anderson : Lotito però ha già individuato il sostituto : Nonostante il presidente della Lazio abbia rifiutato quaranta milioni di euro dal West Ham per Felipe Anderson, è stato già individuato il sostituto del brasiliano La trattativa per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham non si sblocca, la Lazio infatti continua a rifiutare le offerte del club inglese spintosi con una nuova proposta a 40 milioni con bonus inclusi e facilmente raggiungibili. Cifra che non basta però al presidente Lotito, che ...

Lazio - fronte del Proto : non solo Boyata - dal Belgio i rinforzi di Lotito : Il Belgio come Terra Promessa. Da quelle parti, la Lazio negli ultimi anni ha pescato tanto e bene. Un mercato spesso sottovalutato, non dal direttore sportivo Igli Tare che nella Jupiler Pro League, ...

Calciomercato Lazio - Lotito cala il poker : il sostituto di Milinkovic-Savic - due difensori e l’attaccante [FOTO] : Calciomercato Lazio – Lazio attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, quattro trattative stanno per essere definite, importanti mosse per il tecnico Simone Inzaghi. Arrivo non eclatante ma che può risultare sempre utile è quello Mattia Sprocati dalla Salernitana, fatta anche per Silvio Proto, portiere dell’Olympiakos. Ai dettagli la trattativa con il Betis per Riza Durmisi, operazione da 7 milioni di euro, stesso discorso ...