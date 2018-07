Laxalt e Ciciretti | Perinetti vuota il sacco sul mercato del Genoa

sportfair

: Genoa, Perinetti: 'Parlerò col Napoli per Ciciretti. Su Laxalt...' - - ItaSportPress : Genoa, Perinetti: 'Parlerò col Napoli per Ciciretti. Su Laxalt...' - - CalcioWeb : Calciomercato #Genoa, #Perinetti allo scoperto sul futuro di #Ciciretti e Laxalt - AgentiAnonimi : #Genoa, il dg #Perinetti: 'Incontrerò #Giuntoli per #Ciciretti. E su #Laxalt…' -

(Di venerdì 13 luglio 2018)tra i calciatori più chiacchierati deldel, il dgoggi ha parlato delle prossime mosse liguri Il futuro di? Lui ha fatto un grande campionato con noi e un gran Mondiale con l’Uruguay, ed è normale che molte squadre lo vogliano. Ne stiamo parlando, e se queste manifestazioni d’interesse diventeranno offerte concrete allora acconsentiremo al suo trasferimento.è un giocatore che ci interessa, io poi ho un ottimo rapporto col ds azzurro Cristiano Giuntoli: lo incontrerò nei prossimi giorni per una chiacchierata, poi si vedrà”. Il dgGiorgio, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Crc, ha parlato delle prossime mosse didel club ligure. Dubbi dunque in merito al futuro diche potrebbe lasciare il club direzione Torino.L'articoloilsul...