Lavoro nero a Ragusa | 5 lavoratori irregolari | sanzione da 45 mila euro

Pensioni - Di Maio : ‘Governo al Lavoro per superare la riforma Fornero’ : Illustrando ieri le linee programmatiche dei suoi due dicasteri in commissione lavoro e previdenza sociale al Senato, il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in materia di riforma delle Pensioni appare molto più prudente rispetto alle promesse della campagna elettorale e anche rispetto a quanto scritto nel contratto di governo. Non parla più semplicemente di stop alla legge Fornero, ma di superamento. In ogni caso ...

Morire per 30 euro in nero o per un contratto di 6 giorni : le tragedie del Lavoro che l'Italia non vuol vedere : Morire per un lavoro in nero da 30 euro oppure per un contratto di sei giorni. l'Italia piange due tragedie figlie del precariato e della mancanza della tutela del lavoro. Un operaio è morto in un ...

Calabria prima regione per Lavoro nero - Veneto ultima : lo Stato perde 42 - 6 miliardi : I lavoratori in nero in Italia sono 3,3 milioni e producono 77,3 miliardi di fatturato che sfugge al fisco, secondo quanto stima la Cgia di Mestre. I lavoratori in nero fanno perdere al fisco 42,6 miliardi, cioè oltre...

Salvini in Calabria : "Meglio i voucher del Lavoro nero" : Matteo Salvini è stato oggi in Calabria per una serie di eventi che lo hanno portato, tra le altre cose, anche a visitare la tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Raggiunto dai cronisti presenti, il vicepremier nonché Ministro dell’Interno, ha anche parlato del Dl Dignità: "Ci sono alcuni limitati settori, penso ad agricoltura, commercio, turismo e servizi, lavori stagionali per i quali l'alternativa è: lavoro nero o ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - capoLavoro bianconero! Solidità economica - gestione mediatica e appeal : una realtà unica in Italia : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. Una trattativa da sogno, portata a compimento dall’unica, vera, realtà Italiana in grado di competere con i top club del mondo Il mercato è bello perchè ogni tifoso può sognare il grande colpo. Specialmente per noi Italiani, ‘malati incurabili’ di tifo, sempre dietro a trasmissioni tv, notifiche delle app e news dal cellulare. L’adrenalina dello spiraglio di una ...

Salvini : meglio voucher del Lavoro nero : 18.12 "Ci sono alcuni limitati settori, penso ad agricoltura, commercio, turismo e servizi, lavori stagionali per i quali l'alternativa è: lavoro nero o voucher? Io preferisco i voucher allo sfruttamento e al lavoro nero". Così il vice premier Salvini rilancia sul tema voucher. "Ritengo - aggiunge - che combattere la precarietà sia giusto e, quindi, benissimo ha fatto Luigi Di Maio a portare il decreto in discussione".

Cgil Calabria - incontro a Cirò Marina il 12 luglio contro lo sfruttamento del Lavoro nero. Presenti il segretario nazionale Susanna Camusso e il Procuratore Nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho : “I dati sullo sfruttamento e lavoro nero sono anche più gravi di quelli rappresentati dalla Cgia di Mestre, i voucher

Lavoro nero - ecco quanto è diffuso in Italia : Secondo la Cgia di Mestre sarebbero 3,3 milioni i lavoratori irregolari, con un danno per il fisco stimabile in circa 43 miliardi di euro

Lavoro in nero. La denuncia di Bevilacqua - Ugl - : "In E-R più di 200mila lavoratori non in regola" : ...governative nazionali ed anche regionali - chiediamo al governatore Bonaccini più risorse - una netta inversione di tendenza che rimetta i diritti e la giusta retribuzione al centro dell'economia ed ...