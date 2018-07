L’attrice Francesca Romana De Martini prossimamente nel cast di tre progetti

“Divina”. Ricordate Francesca Neri? L’attrice - 54 anni - nuda in spiaggia : le foto : L’estate inizia a entrare finalmente nel vivo per gli appassionati di gossip e avvistamenti famosi, con luglio che fa sentire tutti i suoi gradi sul termometro rovente e agosto che si preannuncia più caldo e afoso che mai. Tempo, ovviamente, di duro lavoro per i paparazzi, alla ricerca dei vip in vacanza per godersi il relax in riva al mare. Tra questi lei, Francesca Neri, pizzicata dall’occhio dei fotografi sul bagnasciuga di ...