L’arte contemporanea in 10 tappe sulla via del sale

(Di venerdì 13 luglio 2018) Nel 1996 si teneva la prima edizione di Arte al, una manifestazione che coinvolgeva alcuni paesi toscani e altrettanti artisti che creavano opere site-specific collocate in diversi luoghi, da Colle di Val d’Elsa a Montalcino, da Poggibonsi a San Gimignano: in un parco, in un vecchio palazzo o in aperta campagna. Era un’iniziativa straordinaria per conoscere luoghi inediti e per ammirare opere inaspettate. Quella manifestazione purtroppo non esiste più. Dopo alcuni anni di pausa, torna invece la Via del, un itinerario di ben settanta chilometri con 10(Monesiglio, Saliceto, Camerana (torre e chiesa), Cortemilia, San Giorgio Scarampi, Monastero Bormida, Bistagno, Rivalta Bormida e Cassine) e le opere di 10 artisti. Alla regia, non affatto semplice, della decima edizione — che si svolge lungo il Bormida, tra Langhe e Monferrato — Silvana Peira e Marco Enrico Giacomelli ...