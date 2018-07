L' anziana che ricama in strada per compagnia | con le sue presine fa innamorare i social

L’anziana che sostiene di avere 129 anni : “Vivere così a lungo è una punizione di Dio” : L'anziana donna russa afferma di essere nata nel lontano 1889 e di aver attraversato guerre civili, conflitti mondiali e deportazioni ma di voler tornare indietro per morire giovane. "Non ho avuto un solo giorno felice in tutta la mia vita, vivere a lungo è una punizione" ha affermato Koku Istambulova.Continua a leggere