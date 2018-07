Lampedusa | 31 migranti recuperati in mare da G Costiera e Gdf

Pietro Bartolo - il medico dei migranti di Lampedusa : «Un nuovo Olocausto - non sono più orgoglioso di essere italiano» : E in questo abbiamo fatto la storia e siamo diventati veramente campioni del mondo. Ma da circa un anno abbiamo alzato due muri : uno in Libia con gli accordi di governo e un altro monumentale quello ...

Migranti : Di Maio - premio a cittadini Lampedusa ma stop a egoismi : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘I cittadini italiani, quelli di Lampedusa per esempio, meriterebbero un premio per la pazienza e la solidarietà dimostrata in tutti questi anni. Ma ci teniamo a dire agli altri paesi: è finita l’epoca in cui ci sobbarchiamo il peso dei loro egoismi e ipocrisie” . Così il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, dal palco della conferenza dei servizi della Cisl ...

Giornata mondiale del rifugiato - a Lampedusa una mostra sulle traversate compiute dai migranti : Un’installazione che farà viaggiare i visitatori nella memoria delle centinaia di traversate compiute dai migranti tra i pericoli del mare. E che spesso si sono concluse qui, sulla costa di Lampedusa, la porta d’Europa, il lembo di terra più a Sud del vecchio continente. Anche quest’anno sull’isola siciliana si celebrerà la Giornata mondiale del rifugiato, indetta il 20 giugno dalle Nazioni Unite per ricordare la data di ...

Migranti : Lampedusa celebra Giornata mondiale rifiugiato : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Anche quest'anno l'isola di Lampedusa celebrerà la 'Giornata mondiale del rifugiato' indetta per il 20 giugno dalle Nazioni Unite e che viene celebrata contemporaneamente in 19 territori coinvolti dal progetto 'Snapshots from the Borders' di cui il Comune di Lampedusa

Aquarius - il medico Lampedusano Bartolo : “Braccio di ferro con l’Ue - non sulla pelle dei migranti. I problemi sono anche altri” : Il braccio di ferro “lo facciano con l’Unione Europea” e “non sulle pelle di 600 povere persone, tra cui molti bambini e molte danne”. Pietro Bartolo, medico lampedusano impegnato da anni in prima linea con i migranti, non ha dubbi: “Non basta metterci una pezza mandando medici a bordo – dice – vanno portati a terra, in un porto sicuro”. In un’intervista con l’Adnkronos, uno dei ...

Migranti : sindaco Lampedusa - se ci sono accordi con Ue si rispettino o rischio anarchia : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Se ci sono accordi con l'Europa sui Migranti e il governo italiano intende modificarli, prima si cambiano gli accordi e poi si agisce di conseguenza, altrimenti si rischia una sorta di anarchia, che è il contrario dello spirito comunitario". Lo ha detto all'Adnkronos

In due giorni salvati 1000 migranti : inviate tre motovedette di Lampedusa : Batte bandiera di Gibilterra la Aquarius, una nave da ricerca e soccorso (Sar) che appartiene all'organizzazione non governativa Sos Méditerranée (Msf). A bordo dell'Aquarius sono saliti 629 migranti, tratti in salvo mentre viaggiavano su gommoni o barconi di fortuna nelle acque al largo della Libia. Non si sa ancora dove verranno portate queste persone, tra cui vi sono 123 minorenni, sette donne incinte e undici bambini.Nelle ultime ore vi sono ...

Migranti - oltre mille partiti in poche ore dalla Libia. L'Italia manda tre motovedette da Lampedusa : ROMA - Sono dovute partire persino tre motovedette d'altura da Lampedusa per dare una mano ai soccorsi in zona Sar davanti alle coste libiche. Insieme a due mercantili, richiamati dalla sala operativa ...

Migranti - 95 soccorsi davanti Lampedusa : 8.30 soccorsi 95 Migranti su un barcone dadavanti le coste di Lampedusa. Gli immigrati, quasi sicuramente di origine tunisina, sono stati trasferiti sulle motovedette della Guardia costiera e successivamente sulla nave inglese Protector,diretta al porto di Pozzallo. E' il secondo recupero in pochi giorni di Migranti che non vengono fatti sbarcare a Lampedusa, perchè il centro di accoglienza Migranti è pieno. Saranno assegnato ad altri siti ...