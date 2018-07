L' acquisto di Ronaldo? Vietato farsi domane

L'acquisto di Crisitano Ronaldo è da record? : I 10 + 1 sport più popolari al mondo Vai alla gallery , 12 foto, La storia delle maglie delle squadre di calcio di serie A Vai alla gallery , 14 foto, È in edicola il nuovo numero di Focus Domande&...

Sciopero alla Fca di Melfi indetto dalla Usb : il motivo è l'acquisto di Ronaldo : Una news ha oscurato tutte le altre notizie sportive e non solo degli ultimi giorni. Si tratta dell’acquisto del secolo come lo ha ribattezzato gran parte della stampa nostrana, quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il più forte giocatore di calcio del pianeta insieme all'asso del Barcellona Lionel Messi è un giocatore della Juventus. Una operazione colossale da 112 milioni solo per il cartellino. Una operazione che portera' CR7, da molti ...

Melfi - sciopero contro acquisto Ronaldo : 17.25 sciopero indetto dall'Unione Sindacale di Base (Usb) da domenica sera fino a martedì,a Melfi, per protestare contro l'acquisto milionario della Juventus del calciatore Cristiano Ronaldo. "Di fronte a tanta iniquità non si può non scioperare",così nel volantino. "E'inaccettabile che l'azienda,mentre continua a chiedere ai lavoratori di Fca e Cnh Industrial enormi sacrifici a livello economico, decida di spendere centinaia di milioni di ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : è il miglior acquisto di sempre in Serie A? VOTA : Sono passati tanti anni, troppi, dall'ultima volta che una squadra di Serie A portava in Italia un giocatore paragonabile a Cristiano Ronaldo. Per la precisione, 21 anni. Giugno 1997. Anche allora fu ...

La Roma risponde con un tweet all'acquisto di Ronaldo : è Messi il migliore di tutti i tempi : La Roma risponde a suo modo alla notizia di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non lo fa con un colpo sensazionale di mercato, ma con un tweet pubblicato sull'account ufficiale inglese pochi minuti dopo ...

Ronaldo alla Juventus - Veltroni : “l’acquisto più importante del calcio italiano” : “Non posso che essere felice, e’ sicuramente l’acquisto piu’ importante nella storia del calcio italiano paragonabile a quello di Maradona. E’ una grande occasione per tutto il calcio italiano che ora avra’ gli occhi di tutto il mondo addosso: facciamoci trovare pronti e all’altezza”. Il tifoso juventino Valter Veltroni non puòche gioire per l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. ...

Kalamata - dov'è?/ Ecco la località in Grecia dove la Juventus ha concluso l'acquisto di Cristiano Ronaldo : Kalamata, dov'è? Ecco la località in Grecia dove la Juventus ha concluso l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese vola verso i bianconeri per far sognare tifosi e Max Allegri.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Clamorosa mossa della Juventus - coinvolta la Ferrari nell’acquisto di Ronaldo? Ecco tutta la verità : Secondo le indiscrezioni riportate dal ‘Sole 24 Ore’, la Juventus vorrebbe coinvolgere la Ferrari nell’acquisto di Cristiano Ronaldo La Juventus sta cercando di raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di Cristiano Ronaldo, l’obiettivo è quello di piazzare il colpo del secolo che permetterebbe ai bianconeri di tentare finalmente l’assalto alla Champions League. AFP PHOTO / Vasily MAXIMOV Secondo le ...