ilgiornale

: L'accusa Antitrust a Telecom: 'Ha rallentato la rete in fibra' - ALESSIinfo1 : L'accusa Antitrust a Telecom: 'Ha rallentato la rete in fibra' - CloseEng : L’antitrust ha multato #Google, si tratta della multa più alta mai inflitta dalla #Commissione #Europea. Vi sveliam… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Insomma la concorrenza nell'economia digitale lancia nuove sfide all', che dovrà, dice Pitruzzella nella sua relazione annuale e di fine mandato in Parlamento, sempre di più attrezzarsi per ...