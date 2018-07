“L’abbiamo uccisa” Ragazza scomparsa | Angelo Izzo | il mostro del Circeo confessa

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 luglio 2018), ildel Circeo, ha inviato alla rivista Giallo una lettera esclusiva nella quale scrive di essere a conoscenza dei particolari della sparizione, e dell’omicidio, di Rossella Corazzin, ladi San Vito al Tagliamentoda Pieve di Cadore nell’agosto del 1975. Lo scorso maggio, che sta scontando un ergastolo per aver ucciso a metà degli anni Duemila due donne, madre e figlia, aveva confessato l’omicidio della giovane. Entrambi i genitori di Rossella sono morti: il papà morì di crepacuore alcuni anni dopo, la mamma ènel 2008. Il fascicolo con le dichiarazioni diè finito anche in procura a Belluno prima di essere inviato a Perugia che indaga per competenza. La lettera, piena di dettagli molto precisi, è stata ripresa ieri anche dal sito Internet Dagospia. ”Dice la verità o si è inventato tutto? – si legge ...