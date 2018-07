La protesta dei rider di Glovo in piazza Castello

Trump incontra Theresa May - la protesta dei cittadini : un baby Presidente gonfiabile vola sul Parlamento inglese : Mentre Donald Trump è impegnato in un incontro con la prima ministra inglese, Theresa May, fuori dal Parlamento è stata organizzata una protesta contro il Presidente degli Stati Uniti, che nei giorni aveva detto di non sentirsi il benvenuto nel Regno Unito, salvo poi fare marcia indietro: “Ci sono molte persone, qui, che mi vogliono bene”. A poca distanza dal Palazzo di Westminster, è stato posizionato un baby Trump ...

Turchia - protesta dei wedding planner : "Basta spose bambine" : Il caso è nato dopo che un fotografo si è trovato al matrimonio di una 15enne e si è rifiutato di lavorare

Migranti - i 67 della Diciotti in attesa di un porto. protesta dei salvagente : "Stop ai naufragi di Stato" : La decisione probabilmente dopo il vertice con Salvini sulle modalità operative dei soccorsi. Di Maio: "Impensabile non far attraccare una nave italiana in un porto italiano". Gli attivisti di Restiamoumani incatenati davavnti al ministero dei Trasporti

Il digiuno e la protesta dei preti di strada contro il Governo sui migranti : "Salvare vite è il primo dovere" : preti di strada, missionari e suore vogliono manifestare il loro dissenso rispetto alle politiche migratorie del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del Governo. E per domani hanno indetto una "giornata di digiuno di giustizia in solidarietà coi migranti". Si raduneranno a mezzogiorno davanti alla basilica di San Pietro. Per dieci giorni poi saranno in piazza a Montecitorio, dove terranno un presidio.L'iniziativa è stata ...

Terni - bare aperte lasciate in strada. La protesta dei residenti : 'Barricati in casa per la puzza' : Terni - 'Da questa mattina c'è una puzza di cadavere che ci costringe a restare tappati in casa. Il problema è che alla municipale ci hanno detto che quelle bare non potranno essere rimosse fino a ...

Magliette rosse per protestare contro la chiusura dei porti. Salvini ironizza : “Che peccato - non ce l’ho” : Una maglietta rossa per protestare contro la chiusura dei porti italiani disposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Da Torino, passando per Roma, Milano e Bologna, oggi, in tutta Italia, si sono svolti numerosi flash mob e migliaia di cittadini hanno indossato una maglietta rossa per rivendicare il principio del rispetto del diritto alla vita e dei diritti umani dei ...

'Carducci' - la protesta in piazza : 'Vigileremo sull'avvio dei lavori' GALLERY : Al grido di "Quando? Ora!" sabato mattina, a Foligno, ha preso il via la manifestazione indetta dal personale amministrativo dell'Istituto comprensivo Foligno 2, con a capo la dirigente Morena ...

Vescovo trasferisce preti : parrocchiani in fuga/ Usa - protesta dei fedeli e il Vaticano indaga... : A Memphis negli Stati Uniti centinaia di parrocchiani hanno abbandonato le loro parrocchie seguendo i propri ex parroci dopo diversi trasferimenti voluti dal nuovo Vescovo(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:49:00 GMT)

Sciopero trasporti - a Napoli la protesta dei lavoratori Anm : 'De Magistris dimettiti' : Agenzia Vista, Napoli, 22 giugno 2018 Anm la protesta dei sindacati sotto Palazzo San Giacomo, sindaco dimettiti I lavoratori del trasporto pubblico dell'Anm protestano sotto Palazzo San Giacomo ...

Di Maio stronca la protesta dei parlamentari : 'Voglio consigli - non piagnistei' : 'Voglio ascoltare consigli, non piagnistei'. È il primo discorso da vice premier di Luigi Di Maio ai suoi parlamentari ed è un discorso dove, in maniera inedita, il leader M5S non usa mezzi termini ...

Festival di Yulin - il massacro dei cani : Tiziano Ferro protesta per quello che accadrà : In occasione del solstizio d'estate, nella città cinese di Yulin ci si prepara per il Dog Meat Festival , un evento crudele durante il quale migliaia di cani vengono barbaramente uccisi per poi essere ...

Onu - gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei diritti umani in segno di protesta : Dopo mesi di minacce e mentre il mondo è ancora sotto choc per gli audio dei bambini strappati alle famiglie messicane nei centri immigrazione, gli Stati Uniti mantengono la promessa ed escono dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. La decisione, annunciata martedì 19 giugno dall’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley e dal segretario di stato Mike Pompeo è un segno di protesta dell’amministrazione Trump per ...