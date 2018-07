La nuova Fiorentina prende forma | in arrivo il colpaccio | ma mancano ancora due tasselli…

sportfair

(Di venerdì 13 luglio 2018)pronta a completare la rosa da mettere nelle mani del tecnico viola Pioli, servono due innesti assolutamente Ladi mister Pioli stando pian piano. Il ds Corvino è al lavoro sul mercato per rafforzare la rosa, sempre senza spese folli, ma con il chiaro intento di restare competitivi, trattenendo big quali Chiesa e Pezzella. Il calciomercato potrebbe riservarequalche sussulto di spessore ai tifosi fiorentini, uno su tutti l’del colpo Pjaca. Un acquisto davvero eccellente da parte di Corvino, un calciatore importante per la rosa di Pioli. Quello del croato però non sarà l’unicoestivo, dato che ci sonodue posizioni vacanti, due vuoti da colmare assolutamente. Sulla corsia destra difensiva è arrivato Venuti, ma Laurini è pronto ai saluti, così come Diks che potrebbe andare a giocare in prestito. Lì serve ...