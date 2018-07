La morte della 13enne Sara Francesco Basso Sperlonga | risucchiata da bocchettone piscina

Sperlonga - 4 indagati per la morte della 13enne nella piscina dell’hotel : Sono quattro gli indagati per la morte della tredicenne dopo l’incidente nella piscina del Grand Hotel Virgilio di Sperlonga, in provincia di Latina. Tra questi c’è anche il proprietario dell’albergo, considerato una delle migliori struttura della zona. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo, l’inchiesta è coordinata dal pm Valerio De Luca. Intanto sono stati interrogati gli addetti alla manutenzione della piscina ...

C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina : 19 persone sono morte e 12 sono ferite : C’è stata un’esplosione in un impianto chimico della regione dello Sichuan, nel sud-ovest della Cina: sono morte 19 persone e 12 sono ferite. Lo ha fatto sapere l’agenzia di stampa statale Xinhua, dicendo anche che le condizioni dei feriti sono The post C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina: 19 persone sono morte e 12 sono ferite appeared first on Il Post.

Genova - si riapre il caso della morte di Massimo Mattoni : fu omicidio e non suicidio : Dopo 18 anni ripartono le indagini sulla morte di Massimo Mattoni, un ex tour operator genovese, scomparso a soli 40 anni nel 2000. L’ennesimo cold case che si riapre, questa volta grazie al fratello della vittima, Fabio. L’uomo non ha mai creduto alla versione ufficiale, che parlava di un suicidio, dovuto a delusioni amorose, dopo che il fratello era sparito nel nulla il 29 giugno del 2000. Grazie alla sua tenacia, che l’ha portato a continuare ...

Anticipazioni Il Segreto : la tragica morte della pasticcera Candela Mendizabal : Le Anticipazioni delle prossime puntate della soap opera 'Il Segreto' [VIDEO], in programma tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che i telespettatori assisteranno ad una tragica morte di un personaggio femminile. Ebbene sì, la povera pasticcera Candela Mendizabal perdera' tragicamente la vita a causa dell'ex suocera Venancia, dopo aver tentato disperatamente di salvare la vita al figlioletto Carmelito. Candela muore per colpa dell'ex ...

Don Matteo 10/ Anticipazioni e promo 12 luglio : il mistero della morte di Salman (replica) : Don Matteo 10, le Anticipazioni della trama in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai in replica, due episodi, “L’amore a chilometro zero” e “L’uomo dei carrelli".(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Padre Pio/ Cent'anni dalla stigmatizzazione e cinquanta della morte del Santo frate (Una voce per Padre Pio) : Questa sera, lunedì 9 luglio, alle 23.30 su Rai 1 andrà in onda la 19ª edizione di “Una voce per Padre Pio”, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:45:00 GMT)

La morte di Carlo Vanzina e il dolore della sua Roma tanto amata : «Ho il cuore spezzato, non riesco nemmeno a parlare». Enrico Vanzina ha perso la sua metà, il fratello adorato, il compagno di lavoro e di una vita spesa per la settima arte. All'ombra della clinica ...

Franca Valeri - 98 anni senza noia/ “Mi rifiuto di essere una vecchia senza interessi in attesa della morte!” : Franca Valeri, 98 anni senza noia: “Mi rifiuto di essere una vecchia senza interessi in attesa della morte!”, ecco l'intervista all'attrice tra le pagine del Corriere della sera.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:17:00 GMT)

Condanna a morte di Shoko Asahara / Giustiziato in Giappone il leader della setta "Verità Suprema" : Shoko Asahara Giustiziato in Giappone. Impiccati 6 membri della setta "Verità Suprema": uccisero 13 persone durante l'attentato alla metro con il gas nervino Sarin(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Tokyo - eseguita la pena di morte per setta della strage in metro : uccisero 27 persone col Sarin : Kamikawa ha spiegato che i misfatti della setta hanno diffuso il terrore in tutto il mondo, sottolineando che la pena di morte è inevitabile nel caso di crimini orrendi. Il 63enne Asahara, ...

A tutta adrenalina in Romagna fra giochi d'acqua - giri della morte e notti rosa : notti rosa e giochi d'acqua in Riviera romagnola. Per un divertimento assicurato fra voci d'artista e giri della morte, dj e stunt show acquatici, piadine filanti e tesori perduti. Benvenuti a Ravennae dintorni per immergersi nelle novità del parco acquatico più grande d'Italia e nel frizzante calendario della Notte rosa, la kermesse di Rimini e dintorni che inaugura oggi (6 luglio).Prima destinazione su cui puntare un sito ...

In morte della opinione pubblica italiana : L’Italia cresce, ed è sempre più arrabbiata. La disoccupazione diminuisce, e il risentimento aumenta. L’occupazione migliora, e l’indignazione si moltiplica. Il numero di sbarchi crolla, e la paura degli sbarchi si dilata. I delitti calano, gli omicidi calano, i furti calano, i femminicidi calano, l

ANDREA LA ROSA - EX CALCIATORE UCCISO : GETTATO VIVO NELL'ACIDO/ Le esalazioni causa della morte : ANDREA La ROSA, ex CALCIATORE UCCISO: GETTATO VIVO NELL'ACIDO. Raffaele Rullo, accusato con la madre dell'omicidio, voleva uccidere anche sua moglie. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 23:53:00 GMT)

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...