La moda del momento è Momo Whatsapp | cos’è e cosa si rischia ricevendolo

Roma - il cimitero del bike sharing Buttare bici nel Tevere è una moda : Una vergogna nel Tevere. L'ennesima. Un cimitero subacqueo di bici del bike sharing. La conferma che la bravata di due ragazzi ubriachi di qualche notte fa, identificati e denunciati dai vigili urbani ...

Chiara Ferragni svela la meta dell'addio al nubilato (e risponde a qualche domanda "scomoda" dei fan) : Il matrimonio si avvicina e Chiara Ferragni, come ogni futura sposa, non vuole affatto rinunciare ad un addio al nubilato insieme alle amiche più care. La fashion blogger partirà alla volta di Ibiza, insieme a 19 compagne. L'annuncio della meta è stato dato su Instagram, dove la Ferragni ha anche risposto ad una serie di domande dei fan sul rapporto con il figlio, sulle anticipazioni del matrimonio, sulle prossime vacanze, ...

Enna – La Scala della moda : Martina Ferrante è Miss moda Sicilia - Piero Facendola Mister moda Sicilia : Ieri la finalissima in Piazza Umberto I con madrina Mercedesz Henger Straordinaria serata di Moda e spettacolo ieri sera in Piazza Umberto I° ad Enna in occasione della finalissima de "La Scala della ...

La Scala della moda a Enna : Martina Ferrante Miss moda Sicilia : La Scala della Moda a Enna: Martina Ferrante è Miss Moda Sicilia, Piero Facendola Mister Moda Sicilia. La finalissima con madrina Mercedesz Henger

Tutto pronto ad Enna per "La Scala della moda" : Dopo i casting che si sono svolti in tutta Italia è Tutto pronto ad Enna per l'appuntamento con "La Scala della Moda"

Abiti da sposa le tendenze della moda dalle bridal week per il 2019 : Le tendenze degli Abiti da sposa per il 2019 La bridal week è una settimana dedicata alla moda degli Abiti

Un’altra esclusiva di S9 per Samsung Galaxy S8 e Note 8 : l’APK della modalità orizzontale : Debutta a bordo di Samsung Galaxy S8 e Note 8 un'altra delle funzioni fin qui rimaste esclusive dei Galaxy S9, grazie al recente aggiornamento del launcher Samsung Experience, arrivato alla release 9.0.10.76. La modifica si sostanzia nell'apporto della modalità orizzontale, valida sia per la schermata principale che per l'app drawer. Per l'attivazione, basterà recarsi nelle impostazioni del launcher, andando a disabilitare la voce 'Solo modalità ...

Ferrovie - arriva la guida delle 61 spiagge comodamente raggiungibili in treno : Teleborsa, - Sono 61 le spiagge italiane comodamente raggiungibili in treno , 30 tra Nord e Centro, 31 tra Sud e Isole, tutte collegate da treni regionali e distanti poche centinaia di metri dalla ...

Il figlio di Yonghong Li debutta alla settimana della moda di New York : Lunedì il figlio dell'attuale proprietario del Milan debutterà alla settimana della moda della città americana, con il marchio che porta il suo nome. L'articolo Il figlio di Yonghong Li debutta alla settimana della moda di New York è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Hair look firmati ghd alla settimana dell’Alta moda di Parigi [GALLERY] : ghd firma gli Hair look del fashion show di Peter Dundas alla settimana dell’Alta Moda di Parigi ghd ha firmato gli Hair look del fashion show di Peter Dundas di questa mattina alla settimana dell’Alta Moda di Parigi. Eugene Souleiman, Hairstylist di fama internazionale e ambassador nei backstage Moda più importanti per il brand leader di Hair tool, ha ideato e realizzato le acconciature ultrafemminili che hanno accompagnato le creazioni ...

moda : l'emergente stilista Infurna incanta le passerelle dell'AltaRoma 2018 : La collezione CLAN nasce dalla fusione tra il mondo della Moda e quello della musica rap, e quindi dall'identità che camuffa le persone nella società. Uno studio sullo streetwear hip hop degli anni '...

Saldi : Federmoda Ascom Padova - falsati dai colossi del web che non pagano tasse : Padova, 4 lug. (AdnKronos) – ‘Per fortuna c’è l'”effetto pubblicità a costo zero” che non guasta, ma per il resto i Saldi sono ormai diventati una giungla dove vige la legge del più forte. Anzi verrebbe da dire che non esiste alcuna legge”. A poche ore dall’avvio dei Saldi estivi (lo start è in programma sabato prossimo, 7 luglio) il presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova, Riccardo ...

I pantaloncini da ciclista - oh yes - sono la nuova tendenza moda sportiva dell'estate 2018 - e sono bellissimi - : Sdoganato il loro primario ruolo sport only, i pantaloncini ciclisti sono prontissimi alla stagione e si preparano agli abbinamenti più inaspettati. Efficacia? Alle stelle. Rimpianti? Neanche l'ombra.