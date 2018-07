La letteratura del risveglio di Annie Dillard e la ricerca di un' altra forma di conoscenza

Pubblicata una revisione della letteratura sulla diagnosi e sulla gestione della Sindrome di Cushing : Uno specialista statunitense ha fatto il punto sulle attuali conoscenze sulla Sindrome di Cushing, in particolare per quanto riguarda la diagnosi e la gestione clinica. Fra gli aspetti evidenziati nell’articolo, la difficoltà di individuarla nelle forme più lievi e l’attenzione da porre nella scelta della cura di quelle più gravi. Nieman, nell’introduzione dell’articolo, ricorda che la Sindrome di Cushing è provocata da un aumento patologico ...

Torna l'appuntamento con Non a Voce Sola - la rassegna di filosofia - musica e letteratura dell'estate marchigiana : ... Heidelberg, Austin e New York, ma anche la prima studiosa ad essersi occupata in Italia della Storia delle Donne nell'Antichità come scienza autonoma. Cercando proprio le origini a livello di ordine ...

Morta Chichita - moglie di Italo Calvino/ La vedova nera della letteratura italiana : ecco perché : Morta Chichita, moglie di Italo Calvino: addio a Esther Judith Singer, custode dell'opera calviniana e della sua eredità letteraria. Le ultime notizie: lascia due figli(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:37:00 GMT)

'Big Fish & Begonia' - un classico della letteratura per il film d'animazione cinese : Arriva in sala dal 21 giugno Big Fish & Begonia il film d'animazione cinese diretto da Liang Xuan e Zhang Chun, distribuito da Draka e Twelve Entertainment. Il film, ispirato a un classico della ...

Il fascino del Solstizio d’Estate in letteratura - cinema e musica : Il Solstizio d’Estate è molto più di un semplice evento astronomico. Esso ha qualcosa di magico, di unico. Infatti, la midsummer o “notte di mezza estate” è diventata il titolo e l’atmosfera perfetta per un’opera del grande drammaturgo e poeta anglosassone William Shakespeare: la commedia “Sogno di una notte di mezza estate” e ciò non deve stupirci dato che midsummer, così enigmatica, carica di mistero e spiritualità, è l’ambiente ideale in cui ...

Oggi è la Giornata mondiale del rifugiato : nella letteratura - le storie dei profughi di oggi e di ieri : La tragedia dei profughi ha oggi più che mai bisogno di essere compresa, forse prima ancora con il cuore che con le cifre: per questo, la letteratura costituisce un’importantissima testimonianza di tutte quelle storie di oggi e di ieri che hanno raccontato il dramma della fuga e della migrazione.Continua a leggere

Il disastro della letteratura che scrive in iperstile per farsi notare un po’ : L’interessante e per me utilissimo numero 18 del supplemento Orizzonti del Corriere della Sera (“Idee per il futuro”) si apre ahimè con un racconto. Provo a leggerlo e mi chiedo che cosa sto leggendo. E’ un testo iperletterario, linguisticamente congestionato fino all’inverosimile, una di quelle var

Torna inQuiete festival della letteratura femminile : Le autrici affermate sono numerose; le donne leggono di più; le protagoniste di molti dei romanzi più amati sono donne…

NováVlna - una nuova collana per riscoprire i capolavori della letteratura ceca : NováVlna è il nome dato alla Nouvelle vague cinematografica ceca ai tempi della Primavera di Praga. Un nome appropriato per questa nuova bella collana di Miraggi edizioni, curata da Alessandro De Vito e Laura Angeloni, che vuole far conoscere in Italia le opere di autori cechi inediti nel nostro Paese e altri ingiustamente dimenticati dall’onda quasi mai anomala dello sconfortante mainstream editoriale. La collana ha iniziato con il piede ...

Domande e risposte sui criteri di qualità e chiavi di interpretazione della letteratura scientifica : Come nasce una pubblicazione scientifica? Un testo scritto, per essere pubblicato sulle riviste più accreditate, deve soddisfare specifici criteri, relativi a struttura e impostazioni, definiti da ciascun giornale. L’articolo inviato viene verificato da esperti riconosciuti dell’argomento trattato nell’articolo. Abitualmente la valutazione avviene “in cieco” riguardo agli autori, nel senso che i revisori non sanno chi l’ha scritto e, quindi, non ...

Philip Roth - il genio della letteratura scomparso all'età di 85 anni : Philip Roth, uno dei più grandi scrittori statunitensi, è morto martedì notte a Manhattan, all'età di 85 anni, per insufficienza cardiaca. Eterno candidato al premio Nobel, ha scritto alcuni capolavori della letteratura del Novecento. Philip Roth, il gigante della letteratura Philiph Roth morto all'età di 85 anni a Manhattan per insufficienza cardiaca, come annunciato dal suo agente letterario Andrew Wylie, è stato uno dei più grandi scrittori ...

