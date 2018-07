wired

: La font ispirata alle epiche cadute di Neymar ai Mondiali - IamBross : La font ispirata alle epiche cadute di Neymar ai Mondiali - MilanoCitExpo : La font ispirata alle epiche cadute di Neymar ai Mondiali #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Unada cartellino rosso. O da simulazione bella e buona, potrebbe controbattere qualcuno. Fatto sta che i ruzzoloni sul campo diche hanno tenuto banco sulle bacheche social nelle scorse settimane, scatenando l’ilarità collettiva per la loro vena teatrale, hanno stuzzicato la fantasia dell’artista Luciano Jacob, art director dell’agenzia Mutato, che ha pensato bene di trasformarli in una meravigliosa, battezzata NeyType e scaricabile gratuitamente. Secondo il creativo, il calciatore brasiliano – attraverso le sue acrobatiche capovolte ai– avrebbe infatti cercato di lanciarci dei messaggi subliminali. E allora eccolo trasformato in lettere, per un alfabeto che farà impazzire arbitri e tifosi. Gamba dopo gamba, espressione di sofferenza dopo espressione di sofferenza: nella nostra gry è possibile ripercorrere l’avventura a Russia ...