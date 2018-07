La festa della birra diventa Carrara Bier Fest | nome diverso | stessa

Vitalizi - sì della Camera al taglio : la festa. Riguarda 1.240 assegni| Chi ci perde : Il provvedimento del presidente Roberto Fico taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo

P.assaggi di vino nel borgo di San Giuliano : ecco il programma della manifestazione : ... trasformato in un raffinato winebar sotto il cielo stellato e dal borgo San Giuliano, dove le piazzette dell'antico borgo si animeranno di musica e spettacoli: uno scenario ideale per gustare il ...

Firenze - il sindaco Nardella porta il Pd in tribunale : non paga la multa per gli stand troppo grandi alla festa dell’Unità : Si vedranno presto in tribunale: da una parte il Comune di Firenze guidato dal renzianissimo Dario Nardella, dall’altra il Pd locale di cui il sindaco, la giunta e la maggioranza del consiglio comunale fanno parte. L’oggetto del contendere è la Festa dell’Unità del 2017 che fu organizzata al parco delle Cascine. Nei mesi scorsi, infatti, il Pd comunale si è visto recapitare da Palazzo Vecchio una richiesta di pagamento aggiuntivo di 125mila euro ...

Passaporto apolide multiculturale alla festa della Cittadinanza : ... ideata da Alessandro Garzella e Satyamo Hernandez, è realizzata in relazione al bando nazionale Migrarti, promosso dal MIBACT: una intera giornata di performance itineranti, concerti, spettacoli, ...

festa della Madonna del Carmelo : recita del rosario serale : La Festa della Madonna del Monte Carmelo a Ragusa dalla recita del rosario serale all’aperto nello spazio accanto al santuario

Grande attesa per la 14edizione della festa della pannocchia : E per finire, ricordiamo che ogni serata sarà accompagnata da spettacoli e buona musica, così da creare quel giusto clima familiare e accogliente, che tutti noi desideriamo trovare, insieme a tanti ...

Sanità - il ministro Grillo a Napoli : «Accerteremo le responsabilità della festa all'Ospedale del Mare» : Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo, arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito, l?incontro...

Napoli - festa dei tifosi sul lungomare per il raduno della squadra : È cominciata davanti a oltre cento tifosi sul lungomare la stagione del Napoli. I giocatori azzurri sono arrivati alla spicciolata all'hotel Vesuvio, dove in mattinata saranno effettuati i primi test ...

Matteo Salvini alla festa della Lega a Brescia : 'Tagliare 10 euro a profugo' : Ieri, in serata, si è svolta la festa della Lega ad Andro, in provincia di Brescia. Matteo Salvini è tornato all'attacco sui costi dell'immigrazione, ribadendo che ''ogni richiedente asilo ci costa 35 euro al giorno''. Stando alle sue ultime dichiarazioni, intende ridurre il costo pro capite di ogni profugo di 10 euro, in modo che, secondo le cifre stimate, si possa risparmiare mezzo miliardo di fondi pubblici da destinare alla sicurezza. Tra ...

I due soci del Bari hanno presentato la propria manifestazione della volontà di ricapitalizzare il capitale sociale : I due soci del Bari, Cosmo Giancaspro e Gianluca Paparesta, rispettivamente azionisti di maggioranza e minoranza del club, hanno presentato ieri, con lettere, la propria manifestazione della volontà di ricapitalizzare il capitale sociale, in ottemperanza alla delibera dell’assemblea straordinaria del 15 giugno scorso. L’indiscrezione arriva da una fonte vicina al club. Allo stesso tempo non c’è alcuna certezza né delle ...

Provincia di Modena : Montecreto - domani festa della Madonna del Trogolino con il Palio degli asini : ... poi la sfilata con la banda di Montefiorino fino all'asinodromo al campo sportivo di via Trogolino, dove si svolgono anche spettacoli di intrattenimento. Alle 18 inizia la gara tra le sei contrade ...

Pamplona - alla festa di San Firmino già 5 feriti. Ma l’edizione 2018 diventa simbolo della lotta alla violenza sulle donne : È iniziata ieri la festa di San Firmino a Pamplona e già si hanno le prime vittime. Una persona è stata incornata e altri quattro sono stati feriti in vario modo, secondo la Croce rossa, dopo che i primi tori sono stati liberati nelle strade per percorrere, tra la folla, gli 848 metri verso l’arena, come da tradizione. Ogni anno l’apertura della manifestazione è preceduta da polemiche e critiche a causa delle violenza che vengono inferte ...