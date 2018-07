La festa del M5s per l'abolizione dei vitalizi : Di Maio perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il "vitalizio day", alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è trasformato in una festa di piazza con cori, brindisi e cotillons. L'"ora x" è scattata alle 16 e 10, quando l'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera, ...

Polizia locale - in 4 a gestire la festa patronale : arriva l'elogio del comandante : SAN PIETRO VERNOTICO - Quattro 'eroi'. Così sono stati definiti tre marescialli della Polizia locale di San Pietro Vernotico, Roberto Mariano, Antonio Gioia e Maurizio Taccone e un operatore ...

Vitalizi - sì della Camera al taglio : la festa. Riguarda 1.240 assegni| Chi ci perde : Il provvedimento del presidente Roberto Fico taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo

Conto alla rovescia per la festa del Redentore 2018 : ... che prenderà avvio anche quest'anno all'unisono con i fuochi in laguna nelle altre quattro località veneziane " Asseggiano, Favaro Veneto, Malcontenta e Pellestrina attraverso spettacoli con ...

M5S - Del Monaco e Iorio in festa : approvata la delibera per l'abolizione dei vitalizi : Continua incessante l'azione del Movimento 5 Stelle mettendo sempre di più in un angolo la vecchia politica, una politica clientelare, una politica macchiata dalla corruzione e dai privilegi del ...

Perdono di Meleto - festa del Re Maiale e molto altro ancora in Valdarno : ... dell'Antica Falconeria Toscana sarà lo spettacolo dell'aria, balli e scenografie medievali saranno affidati come tradizione alla contrada di Porta Senese, poi spettacoli medievali con i Lux Arcana e ...

Vitalizi - spumante e palloncini gialli : la festa del M5s sotto Montecitorio. Di Maio : “Dedicato a vittime legge Fornero” : palloncini gialli, la scritta “Bye Bye Vitalizi” e magnum per brindare. Deputati e senatori 5stelle hanno festeggiato così, davanti a Montecitorio, l’approvazione della delibera di abolizione dei Vitalizi agli ex parlamentari. “Dedichiamo questa vittoria e tutti coloro che sono vittima della legge Fornero“, dice Luigi Di Maio. “Ci riprendiamo i privilegi per ridarli ai cittadini”. L'articolo Vitalizi, ...

Grande traguardo per la sagra delle melanzane di Gorra - riconosciuta dalla Regione come "ecofesta" : Anche il Grande chitarrista Claudio Cinquegrana, già collaboratore dei New Trolls, tra gli appuntamenti della Pro Loco Gorra e Olle , foto di David Castelnuovo, La Regione Liguria ha pubblicato il ...

Cavriglia : lungo fine settimana - tra festa del perdono e del re maiale : ... dell'Antica Falconeria Toscana sarà lo spettacolo dell'aria, balli e scenografie medievali saranno affidati come tradizione alla contrada di Porta Senese, poi spettacoli medievali con i Lux Arcana e ...

Croazia in festa - feste - cantie balli in tutte le piazze del Paese. Modric : 'Non fermiamoci' : Il Novi list di Fiume ha titolato semplicemente 'La finale!', mettendo accanto alla foto dei giocatori un'immagine dell'iconico trofeo della Coppa del Mondo. Un sogno che ora non sembra più così ...

Operazione Delphis 2018 : il 15 luglio la manifestazione nautica internazionale in difesa di delfini e balenottere del Mediterraneo : Domenica 15 luglio si svolgerà lungo le coste dei mari d’Italia e del Mediterraneo la manifestazione nautica internazionale Operazione Delphis 2018, per conoscere e proteggere i delfini e le balenottere del Mediterraneo. Gli obiettivi della manifestazione sono: coinvolgere il grande pubblico in una grande festa del mare che sappia incanalare l’entusiasmo collettivo in un’azione congiunta di tutela delle risorse marine; realizzare una grande ...

Venerdì e sabato torna a Finalpia la grande festa del pesto : Venerdì 13 e sabato 14 Finalpia ospita la grande festa di pesto d'Amare, con la cucina guidata dall'Oste "chiocciolato" Andrea Risso dell'Osteria da O Colla di Genova, couadiuvato dalla brigata dell'...

P.assaggi di vino nel borgo di San Giuliano : ecco il programma della manifestazione : ... trasformato in un raffinato winebar sotto il cielo stellato e dal borgo San Giuliano, dove le piazzette dell'antico borgo si animeranno di musica e spettacoli: uno scenario ideale per gustare il ...

Reparto chiuso per la festa del primario : ministro a Napoli per accertare responsabilità : Reparto chiuso 'per festa'. Era sembrata una fake news. E anche il neoministro alla Salute, la pentastellata Giulia Grillo, sulle prime stentava a crederci. Un primario fresco di nomina che fa chiudere un Reparto in un Ospedale pubblico per consentire a tutto il personale di trasferirsi in massa a un party organizzato per festeggiare la sua promozione. E invece pare sia tutto vero: Francesco Pignatelli, 60 anni, soprannominato il 'principe' per ...