La democrazia e gli esperti | commenti a Brennan e Nichols

Difendere i vaccini significa proteggere non solo i nostri figli ma anche la democrazia : Una coraggiosa senatrice del Movimento 5 stelle, Elena Fattori, venerdì mattina, come avrete letto, ha indirizzato una bellissima lettera al ministro della Sanità Giulia Grillo, che come sappiamo, dopo aver annunciato di essere pronta a considerare sufficiente l’autocertificazione delle vaccinazioni

La Lega dà battaglia sui conti sequestrati : "Attacco alla democrazia" : La Lega è pronta a dare battaglia. All'indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi...

democrazia direttissima. Meglio il sorteggio del M5S al governo : Contrordine, cittadini: bando alla Democrazia diretta, è l’ora della Democrazia direttissima. L’ultima infatuazione ingegneristico-istituzionale di Beppe Grillo – sempre più disilluso nei confronti del mostro che ha creato e pertanto afflitto da un’ormai conclamata sindrome di Crono – è quella per l

Orban al Consiglio europeo : "Fermare invasione per restaurare democrazia" : "Fermare l'invasione". Il premier ungherese Viktor Orban a margine del Consiglio europeo ha ribadito la sua linea dura sull'immigrazione, "necessaria per restaurare la democrazia". La gente chiede due cose", ha spiegato Orban: "la prima è non più migranti che entrano, cioè fermarli. La seconda è che quelli che sono dentro devono essere riportati indietro. Questa è la volontà del popolo. Per restaurare la democrazia europea dobbiamo muoverci in ...

Sibilia : “chiediamo rispetto - vogliamo che a parlare sia la democrazia” : “Chiediamo rispetto, vogliamo che a parlare sia la democrazia, che sia data la possibilità alla base di esprimersi”. Il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, torna a chiedere elezioni per la presidenza della Figc. “Abbiamo non solo la forza numerica, ma anche le ragioni delle nostre idee a darci la spinta per il rinnovamento”, aggiunge Sibilia su Twitter. (AdnKronos) L'articolo Sibilia: ...

Sergio Mattarella - l'attacco al governo sugli immigrati : 'Senza umanità - la democrazia è tirannide' : Senza un volto umano la democrazia 'non è che la maschera di una nuova tirannide '. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cita Giuseppe Saragat e lancia un durissimo messaggio a Matteo ...

Ue - Moscovici : "In Italia sceglie la democrazia - inammissibile interferire" : "L'economia Italiane emerge da un lungo periodo di crisi. E' tornata la crescita, calano la disoccupazione quest'anno e il prossimo, il debito pubblico è su una traiettoria decrescente, anche se ...

ELEZIONI A LUGLIO?/ 'Secondo bagno a destra' - la democrazia in infradito gioca brutti scherzi : Sicuri di voler votare il 29 LUGLIO? Qualcuno ci pensa. Eppure nella stessa data è nato Mussolini e l'anarchico Bresci ha ucciso Umberto I.

ELEZIONI A LUGLIO?/ "Secondo bagno a destra" - la democrazia in infradito gioca brutti scherzi : Sicuri di voler votare il 29 LUGLIO? Qualcuno ci pensa. Eppure nella stessa data è nato Mussolini e l'anarchico Bresci ha ucciso Umberto I. Occhio al caldo.

SCUOLA/ La democrazia interna si è incagliata ma qualcuno sa perché? : Regole, garanzia di diritti, rappresentanza? Anche nella SCUOLA la democrazia è in crisi, si pensi all'agonia degli organi collegiali. Una lezione per gli studenti.

Zuckerberg all'UE : 'Chiediamo scusa per gli errori'. Tajani : 'democrazia in gioco' - : BRUXELLES - E' in corso al Parlamento europeo la riunione della conferenza dei presidenti con il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg. Al centro della riunione, l'utilizzo ...

Governo - Cei : “Vecchi partiti si sono sgretolati - democrazia è fragile. E’ ora di cogliere la sfida del nuovo che avanza” : “I vecchi partiti si sono sgretolati”. “E’ giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza”. sono queste le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che nel discorso rivolto all’assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, ha scelto di parlare della situazione politica italiana. Nel suo intervento ha ricordato la necessità di “rispettare l’identità e ...

REGGIO EMILIA Disuguaglianze e democrazia : i Social Cohesion Days - dal 24 al 26 maggio 2018 : ... www.SocialCohesionDays.com , , alla sua terza edizione: 30 appuntamenti -tutti gratuiti -tra conferenze, workshop, tavole rotonde, spettacoli e mostre. Protagonisti i grandi nomi ...

GOVERNO M5S-LEGA - SALVINI RISPONDE A BERLUSCONI/ "Lui premier? In democrazia decidono gli italiani" : GOVERNO, Lega e M5s dopo il contratto, toto Premier: spuntano i nomi di Giuseppe Conte e Andrea Roventini, proposti entrambi dallo schieramento dei pentastellati(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:33:00 GMT)