La cultura come medicina per curare le ferite del terremoto | il caso Gibellina

Assumere per i beni culturali è necessario - ma come? : Nell'audizione alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato del neo-Ministro ai beni e alle attività culturali (e da qualche giorno non più al turismo) Alberto Bonisoli ha illustrato le linee programmatiche cui intende ispirare il suo mandato. È apprezzabile che il nuovo Ministro abbia riconosciuto il grande lavoro svolto dal suo predecessore e precisato che intende proseguire sostanzialmente lungo il percorso già ...

I luoghi naturali come attrattori culturali : il Gargano teatro de 'Mille di queste notti' : Gli spettacoli proposti sono legati dal filo rosso che ci riporta, attraverso l'innovazione, alla terra e alle origini dell'uomo. Il teatro e la musica tornano ad essere quell'antico rituale di ...

'Il Poema della terra' : come sta cambiando il rapporto tra cultura e natura oggi Editoriale Estate 2018 : Esiste un ente enorme, attivo in ogni parte del globo, che tramite la scienza permette di produrre con poco sforzo, e senza alcun problema legato a siccità, parassiti eccetera, cibo per tutti. Ci ...

Il sottosegretario della Lega ai Beni culturali : "Non leggo un libro da 3 anni. Io bella come la Boschi? Lei è sciapa" : Il sottosegretario ai Beni Culturali e al Turismo Lucia Borgonzoni, durante la partecipazione alla trasmissione di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, rilasciato una lunga intervista a Geppi Cucciari e a Giorgio Lauro.Quando le è stato domandato quale fosse stato l'ultimo libro letto, la Borgonzoni ha risposto decisa: "leggo poco, studio sempre cose per lavoro. L'ultima cosa che ho riletto per svago è Il Castello di Kafka, tre anni ...

Bonus cultura - ultime ore per i 18enni per il buono da 500 euro : chi può chiederlo e come fare : I 18enni che vogliono accedere al Bonus cultura dovranno registrarsi sulla piattaforma 18App entro il 30 giugno. Il buono - per un valore complessivo di 500 euro - è spendibile fino al 31 dicembre e si può utilizzare per acquistare libri, biglietti del cinema e del teatro e ingressi ai musei e alle aree archeologiche.Continua a leggere

cultura : a Latina II edizione 'Come il vento nel mare' - premio a Tajani : ... Antonio Tajani , Sezione Europa, , Andrea Marcolongo , Sezione Critica letteraria, , Luis Sepulveda , Sezione narrativa internazionale, , Roberto Burioni , Sezione Scienza, , Aboubakar Soumahoro , ...

Camera Deputati. "Dove non arriva la privacy. Come creare una cultura della riservatezza" ne discutono psicologi - giornalisti e avvocati : Il resto è Deep Web o DarkNet, mondo dell'oscuro o marketplace dell'illecito. Solimene ha detto che fra gli agenti ve ne sono cento sotto copertura che si occupano esclusivamente della navigazione ...

Spoleto - Laureti : 'Al lavoro per diventare anche noi - come Matera - Capitale della cultura' : A Matera, abbiamo 'strappato' la cultura dalle mani dell'elite e l'abbiamo data a tutti, reinserendola nel circolo virtuoso dell'economia, perché la cultura appartiene alla città nel suo complesso. È ...

Notti bianche - sport - cultura - spettacoli e fuochi d'artificio : ecco come trascorrere il weekend in Provincia di Savona : ... che ha in cartellone 20 serate di intrattenimento, cultura e spettacoli. Cairo: Sabato 23 giugno alle ore 17,30 nelle Salette Arte & cultura di via Buffa a Cairo Montenotte, la Fondazione Bormioli ...

Come è stato usato il “bonus cultura” per i 18enni : Il nuovo ministro Bonisoli lo ha molto criticato dicendo che molti soldi sono stati spesi male, i numeri però sembrano indicare il contrario The post Come è stato usato il “bonus cultura” per i 18enni appeared first on Il Post.

Forte di Bard - come rinasce il vecchio borgo : da fortezza militare a polo culturale innovativo : Il Forte di Bard ad Aosta è diventato uno dei poli culturali più importanti e innovativi del nostro Paese. Dall'assedio di Napoleone nel XIX secolo alle 300mila presenze turistiche del 2016, come rinasce l'antico borgo medievale divenuto Fortezza con i Savoia.Continua a leggere

Bullismo e Cyberbullismo - come contrastare la cultura del non rispetto - se ne discute a Savona : Grande attesa per l'incontro dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping che ha da poco presentato il la Campagna di Prevenzione 2018/2019, al salone delle Cerimonie del Coni a Roma. Nelle vesti di ...

Bullismo e Cyberbullismo : come contrastare la cultura del non rispetto : Anche il mondo dello sport e' essenziale per la crescita dei nostri figli e per far conoscere il rispetto delle regole, dei sacrifici.L'obiettivo deve essere quello di spiegare ai ragazzi la gravità ...