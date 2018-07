La Covisoc ha emesso il verdetto | tra le squadre bocciate Avellino e Cesena

Blastingnews

: Adesso il Cuneo trema: i biancorossi nella lista delle escluse dalla Covisoc La Commissione di Vigilanza ha emesso… - Cuneodice_it : Adesso il Cuneo trema: i biancorossi nella lista delle escluse dalla Covisoc La Commissione di Vigilanza ha emesso… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Nella giornata di giovedì 12 Luglio, lahai primi verdetti sulle formazioni ammesse a disputare la stagione di serie B 2018/19. Bocciatura per, Bari e, ma per le treci sarà tempo fino a lunedì 16 Luglio, per sistemare le pratiche e ottenere il via libera seppur scontando una penalizzazione in classifica. Drammatica la situazione a, dove nonostante le speranze del presidente Giorgio Lugaresi di coinvolgere fondi inglesi, la formazione Romagnola sarebbe già virtualmente fuori. Pesa, infatti, la situazione debitoria, ma non sono stati neanche eseguiti i pagamenti degli stipendi e dei contributi a calciatori per la scorsa stagione....