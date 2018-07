La Covisoc ha emesso il verdetto | fiato sospeso a Bari e Cesena per l' iscrizione in B

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Nella giornata di giovedì 12 Luglio, lahai primi verdetti sulle formazioni ammesse a disputare la stagione di Serie B 2018/19. Bocciatura per Avellino,VIDEO, ma per le tre squadre ci sara' tempo fino a lunedì 16 Luglio, per sistemare le pratiche e ottenere il via libera seppur scontando una penalizzazione in classifica. Drammatica la situazione a, dove nonostante le speranze del presidente Giorgio Lugaresi di coinvolgere fondi inglesi, la formazione Romagnola sarebbe gia' virtualmente fuori. Pesa, infatti, la situazione debitoria, ma non sono stati neanche eti i pagamenti degli stipendi e dei contributi a calciatori per la scorsa stagione.ad un passo dal fallimento, ma con circa tre milioni il club pugliese potrebbe essere salvato. Il Collegio sindacale non ha accolto le modalita' d’aumento di capitale proposto dal Presidente ...