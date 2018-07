La Casa di Carta | nella terza stagione arriverà Istanbul?

Ne La Casa di Carta 3 torna l’ispettrice Raquel Murillo - parla l’attrice Itziar Ituño : “Si lavora alla sceneggiatura” : Le riprese de La Casa di Carta 3 non sono ancora iniziate, ma il cast è già stato scritturato per la nuova stagione, inattesa ma voluta da Netflix dopo il grande successo internazionale della serie spagnola. L'attrice Itziar Ituño, che interpreta l'ispettrice di polizia Raquel Murillo incaricata di trattare con i rapinatori entrati nella Zecca di Stato spagnola per stampare il loro denaro, ha rivelato di essere tra coloro che torneranno nel ...

Il dolore di Marco Carta dopo l’intervento superato con l’affetto dei fan : “Voi siete Casa” : Il dolore di Marco Carta dopo l'intervento è stato superato grazie alla vicinanza dei fan. Senza filtri e con la cicatrice ben visibile, l'artista sardo ha deciso di ripercorrere i momenti più difficili delle ultime settimane, con un post che ha commosso i suoi seguaci sempre decisi a stargli accanto in ogni momento. Nei giorni appena trascorsi, l'artista di Cagliari è stato ricoverato in ospedale per un delicato intervento allo stomaco che ...

Negli episodi de La Casa di Carta 3 su Netflix arriva il personaggio di Istanbul? : L'arrivo de La Casa di Carta 3 su Netflix è certamente uno dei più attesi della prossima stagione: la serie creata da Álex Pina per Atresmedia, distribuita da Netflix in tutto il mondo, avrà una terza stagione prodotta proprio dal colosso dello streaming, con diverse novità a partire dalla trama e dal cast. Mentre la sinossi dei nuovi episodi è ancora top secret, il progetto sta prendendo forma in vista delle riprese che inizieranno in ...

Alba Flores - la Nairobi de La Casa di Carta - chiede le dimissioni di Salvini contro maschilismo e razzismo : Fino all'esplosione di popolarità arrivata con la serie Netflix, Alba Flores era nota in Spagna ma non altrettanto nel resto del mondo: ora la Nairobi de La Casa di Carta è una delle attrici osservate con più attenzione dal pubblico e dalla critica. Prima che La Casa de Papel diventasse un fenomeno mondiale, aveva già recitato in Vis a vis, una sorta di Orange is the new black in salsa spagnola, nato dalla penna dello stesso creatore Alex ...

Marco Carta lascia l’ospedale : “Cammino lento - ma torno a Casa” : Marco Carta torna a casa dopo il ricovero in ospedale e lo annuncia con un video pubblicato su Instagram. Il cantante ha voluto tranquillizzare i fan dopo che nei giorni scorsi aveva avuto un malore che l’aveva costretto a sospendere tutti gli impegni per curarsi. Nella clip l’artista sardo appare decisamente dimagrito e provato dalla malattia, ma si sforza di sorridere. Il video è stato girato nella stanza della struttura in cui ...

Marco Carta dimesso dall’ospedale : torna a Casa dimagrito : Marco Carta è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero Il cantante Marco Carta è stato ricoverato per diversi giorni in ospedale. Marco Carta aveva tranquillizzato i fan scrivendo di star bene ma, a causa dell’imprevisto dovuto alla sua salute, ha dovuto interrompere il suo lavoro. Il cantante diventato famoso grazie ad Amici di Maria De […] L'articolo Marco Carta dimesso dall’ospedale: torna a casa dimagrito proviene ...

Rapinatori ispirati da La Casa di Carta - nuovo caso tra armi e maschere di Dalí come nella serie Netflix : Continua l'effetto emulazione suscitato dalla serie Netflix del momento: tre potenziali Rapinatori ispirati da La Casa di Carta, pesantemente armati e presumibilmente pronti ad entrare in azione, sono stati arrestati dalla polizia di Buenos Aires a González Catán. Gli agenti hanno intercettato un'auto bianca che circolava in modo sospetto nella zona commerciale del distretto de La Matanza e hanno eseguito i controlli di rito, trovando a bordo ...

Marco Carta lascia l’ospedale : ‘Cammino lento ma torno a Casa’ : “Signori e signore, in diretta dall’ospedale Policlinico di Milano semplicemente… niente vado via dimissioni tra qualche momento, ciao”. Con un breve video postato su Instagram Marco Carta annuncia di essere pronto a lasciare la struttura dove è stato ricoverato per qualche giorno. Maglietta bianca e cappellino in testa, il cantante sembra essersi ripreso dopo che nei giorni scorsi aveva fatto preoccupare i fan ...

Nairobi de «La Casa di carta» : «Quando a scuola mi chiamavano zingara» : Questa intervista è tratta dal numero 26 di Vanity Fair in edicola dal 27 giugno al 4 luglio 2018 Si chiama Alba González Villa, ma ha scelto di usare il cognome di sua nonna Lola, Flores, come nome d’arte. Il giorno della sua nascita, il 27 ottobre 1986, i giornali annunciavano la nuova stagione di Falcon Crest, che in Spagna diventò un fenomeno in grado di trasformare il personaggio di Angela Channing nel simbolo del male. Trentuno anni dopo ...

Pedro Alonso su Berlino ne La Casa di Carta 3 e 4 : “Nel cast grandi attori. Uno spin-off? Perché no” : La presenza di Pedro Alonso nei panni di Berlino ne La Casa di Carta 3 e 4 è una delle grandi incognite sul futuro della serie Netflix: dopo l'annuncio della messa in cantiere di una terza stagione e la rivelazione di una quarta già in programma, non resta che capire chi del cast originale tornerà nei nuovi episodi della serie sulla rapina alla Zecca di Stato Spagnola, attesi sulla piattaforma streaming nel 2019. ATTENZIONE ...

La Casa di Carta 3 si farà : ecco quando : La Carta di Carta 3, la serie tv rivelazione dell’anno: ecco quando usciranno i nuovi episodi La Casa di Carta è senza alcun dubbio la serie dell’anno. Nel giro di pochi mesi, complice il passaparola degli utenti, la serie televisiva spagnola ha battuto ogni record diventando la serie tv non inglese più vista di Netflix. Sulla scia del successo delle prime due stagioni i fan ora continuano a chiedersi “quando arriverà la terza ...

Una nuova versione de La Casa di Carta su Netflix in lingua inglese? Idee in campo tra adattamenti e spin-off : Il sorprendente riscontro internazionale della serie spagnola La Casa di Carta su Netflix ha prodotto non solo la scelta di riaprire la serie chiusa con un'unica stagione (divisa in due parti nel catalogo streaming) per produrre un nuovo capitolo, ma ha spinto anche i vertici della società a ragionare su un potenziale adattamento per il pubblico di lingua inglese. Nota negli Stati Uniti col titolo di Money Heist, pare che La Casa di Carta ...

La Casa di Carta - perché tutti amano la serie spagnola di Netflix? : Accade raramente che una serie tv riesce a convincere, allo stesso modo, sia il pubblico che la critica. Il discorso si complica in maniera esponenziale quando si parla de La Casa di Carta , serie ...

La Casa di Carta : ci sarà anche una quarta stagione : Che la terza stagione si facesse era risaputo ma, poche ore fa, i creatori della famosissima Serie Tv spagnola, targata Netflix , La Casa di Carta , hanno riferito che ci sarà anche una quarta ...