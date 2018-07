La bicicletta da 130 km h progettata da un’intelligenza artificiale

wired

(Di venerdì 13 luglio 2018) La bici più veloce al mondo potrebbe prendersi una bella multa in autostrada, dato che supererebbe agilmente i 130km/h di punta. Nella nuova competizione per i veicoli a propulsione umana più veloci di sempre c’è un’interessantissima nuova pretendente. È una specialeche è statain buona parte da un’intelligenza. L’attuale record per la bici più veloce al mondo è in pericolo. Il limite di 133,78 km all’ora (88,13 miglia all’ora) era stato registrato nel deserto del Nevada nel 2012 da un team olandese. Ma il primato potrebbe essere a grande rischio visto che c’è un nuovo mezzo pronto a infrangerlo e che parte con grandi favori di pronostico. La World Human Powered Speed Challenge La sfida raduna a sé tutti i veicoli con propulsione umana più veloci. Questo vuol dire che non ci sono motori – nemmeno ...