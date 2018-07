La bicicletta da 130 km/h progettata da un’intelligenza artificiale : La bici più veloce al mondo potrebbe prendersi una bella multa in autostrada, dato che supererebbe agilmente i 130km/h di punta. Nella nuova competizione per i veicoli a propulsione umana più veloci di sempre c’è un’interessantissima nuova pretendente. È una speciale bicicletta che è stata progettata in buona parte da un’intelligenza artificiale. L’attuale record per la bici più veloce al mondo è in pericolo. Il limite ...