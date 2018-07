L' 86% dei genitori ignora completamente il PEGI e le restrizioni di età dei videogiochi

eurogamer

(Di venerdì 13 luglio 2018) Si discute spesso dell'effetto del nostro medium preferito sulle menti più giovani e suscettibili ma al di là della questioneviolenti bisogna ricordare che uno dei problemi principali è spesso l'assoluta mancanza di controllo da parte dei. Il, il classificare i titoli in base all'età, in questo senso dà una mano? Secondo un sondaggio in realtà ledi età verrebberote dalla gran parte dei.Eurogamer.net ha segnalato il sondaggio condotto da Childcare.co.uk condotto su 2000del Regno Unito. Il 72% deiche hanno risposto sono madri e tutti i partecipanti hanno figli che vanno dai 5 ai 16 anni (il 53% maschi e il 47% femmine). I risultati sono molto interessanti perché a quanto pare la maggior parte deile indicazioni delrivelando anche una netta differenza di comportamento tra ...