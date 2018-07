Konami fa rimuovere la demo fan made di P T per ragioni legali

eurogamer

(Di venerdì 13 luglio 2018) Nei primi giorni di luglio fu protagonista delle prime pagine dei siti specializzati la notizia di una nuovafandi P.T., realizzata in Unreal Engine 4 e disponibile in via assolutamente gratuita su PC. Laricreava quasi alla perfezione le terrificanti atmosfere della produzione firmataed era riuscita in breve tempo ad attirare l'entusiasmo dei fan, che non credevano possibile poter giocare nuovamente a quella breve ma mai così intensa esperienza. Come riporta Gaming Bolt,è però intervenuta con l'estintore spegnendo improvvisamente la felicità dei fan, facendoperlarealizzata dall'utente Qimsar.In una chiacchierata con GameJolt, Qimsar ha potuto parlare dell'accaduto e nonostante si è detto sorpreso del fatto che altrefandi P.T. non siano state rimosse da, ha accennato di aver parlato con un rappresentante ...