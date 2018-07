Koei Tecmo porta NELKE & THE LEGENDARY ALCHEMISTS | ATELIERS OF THE NEW WORLD in

E3 2018 : in NiOh 2 potrete creare il vostro personaggio e Koei Tecmo rilascerà una demo : Durante il PlayStation Live coverage dall'E3 2018 a Los Angeles, Koei Tecmo ha fornito ulteriori informazioni sul nuovo NiOh 2, annunciato alla conferenza di Sony.Come riporta Dualshockers, il director del gioco, Fumihiko Yasuda, ha spiegato che l'obiettivo di NiOh 2 è quello di creare una corretta evoluzione naturale dal primo gioco. Non è un cambiamento totale. Mentre il team era molto contento di quanto fatto con il primo gioco, c'erano cose ...

NiOh : lo spietato action-JRPG di Koei Tecmo e Team Ninja ha venduto oltre 2 milioni di copie : Oggi Koei Tecmo e Team Ninja hanno annunciato sull'account Twitter ufficiale dello studio di sviluppo che lo spietato action-JRPG NiOh ha registrato un nuovo record nelle vendite.Come riporta Dualshockers, secondo l'annuncio, il gioco ha venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo.Questo è sicuramente un traguardo importante per una nuova IP, ma non è sorprendente considerando la qualità del gioco, per non parlare dell'ampio supporto ...

Koei Tecmo Europe annuncia il "DEAD OR ALIVE EVO Showdown 2018" : Koei Tecmo Europe invita i combattenti a celebrare i 22 anni dell'iconica serie, DEAD OR ALIVE (DOA), ed è fiera di annunciare il "DEAD OR ALIVE EVO Showdown 2018" all'Evolution Championship Series 2018 (EVO 2018) dal 3 al 5 agosto 2018 - in cui si terrà il Last Round di DEAD OR ALIVE 5! Questa grande celebrazione del franchise di combattimento di DOA, offrirà ai fan l'opportunità di incontrare altri concorrenti e ottenere l'accesso ad alcuni ...

Star Wars e Super Mario in salsa Musou - ecco il curioso sogno del presidente di Koei Tecmo : Quando si pensa a Musou, si pensa a Koei Tecmo. Il publisher ha di fatto inventato questo genere action, la cui formula caratterizza le longeve serie Warriors come Dinasty Warriors e Samurai Warriors, che nel loro piccolo hanno fatto un pezzettino di storia del videogioco, soprattutto in oriente. Ma quale sarebbe la chiave per far diventare il Musou estremamente popolare, anche in occidente? Abbinarlo ad alcuni franchise molto famosi dalle ...