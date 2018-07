Juventus | non è finita | assalto ad uno tra Pogba e Milinkovic-Savic

Salvini : 'CR7? La Juventus non penalizzi le altre aziende di famiglia' : ROMA - ' Sono soldi privati. Da milanista posso solo rosicare, la nostra campagna acquisti è molto più ridotta'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ai microfoni di Rtl ...

Juventus - non è finita : difensore centrale in arrivo - ma non sarà Godin : Juventus alle prese con un via vai in difesa che potrebbe animare il calciomercato dopo il boom creato da Cristiano Ronaldo La Juventus è senza dubbi la vera dominatrice del calciomercato estivo. Basterebbe solo il colpo Cristiano Ronaldo per vincere questo ‘premio’, ma a corredo vi sono anche Emre Can, Perin e Cancelo, oltre agli acquisti di vecchia data Caldara e Spinazzola. Un mercato sontuoso dunque, ma ancora non è finita. ...

Ronaldo alla Juventus - Strootman : “da solo non può vincere sempre” : “Un giocatore puo’ fare la differenza ma non per tutto il campionato, e’ molto piu’ importante la squadra”. E’ questa la risposta di Kevin Strootman a chi gli chiede quanto pesera’ sulle sorti del campionato l’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo. “Certo, lui e’ abbastanza bravo?” scherza l’olandese della Roma, ricordando che anche se nella passata ...

Juventus - la Appendino non ha dubbi : "La mia Torino conquisterà Ronaldo" : Instagram Allora sindaco, come si è svegliata Torino dopo l'affare del secolo? "Con i riflettori del mondo puntati, con la consapevolezza che il miglior giocatore del pianeta giocherà proprio qui. Si ...

Cristiano Ronaldo e lo strano “accordo” : non giocherà Juventus-Real Madrid : Cristiano Ronaldo potrebbe non giocare Juventus-Real Madrid a causa di un accordo preso durante la trattativa tra i due club Juventus-Real Madrid, amichevole di lusso del pre-campionato, è stata programmata il prossimo 5 agosto per l’International Champions Cup, in quel di Washington. Secondo quanto rivelato da Bein Sport però, in occasione della gara Cristiano Ronaldo non giocherà contro i suoi ex compagni, a causa di un accordo ...

Ronaldo alla Juventus - Modric non si dà pace : 'È unico - volevo che restasse' : TORINO - Un'amicizia tra fenomeni quella di Cristiano Ronaldo e Modric , ormai ex compagni di squadra. Per 'colpa' della Juventus che gli ha portato via CR7 infatti, il centrocampista del Real Madrid ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - CR7 non fa… i conti con l’oste : Cuadrado svela sui social il destino della maglia numero 7 [FOTO] : L’esterno colombiano non poteva non cedere la propria maglia numero sette a Cristiano Ronaldo, l’annuncio arriva direttamente sui social Sarà ancora CR7 grazie a… Cuadrado. Il colombiano, che fino alla scorsa stagione ha indossato la maglia numero 7 alla Juventus, ha deciso di cederla a Cristiano Ronaldo, ultimo acquisto del club bianconero. Il brand del portoghese non verrà dunque intaccato grazie al bel gesto ...

Nicolò Fagioli - non solo CR7. La Juventus ha nel suo vivaio un talento classe 2001 : Mancano solo i reduci del Mondiale russo nel nuovissimo centro sportivo della Continassa. E poi soprattutto lui: CR7. A fargli da cornice ci sarà un gruppo di 29 giocatori, tra facce nuove, volti già noti e tanti giovani. Tutti aspettano ansiosi l’arrivo del fuoriclasse portoghese in Italia (avversari compresi). Immaginate quindi l’accoglienza che potrà riservargli la vecchia guardia bianconera (orfana per la prima volta di Gigi ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Non solo le maglie ufficiali - boom di vendite anche per l’underwear di CR7 in Italia : Spagna-Italia, l’underwear di CR7 per misurare il gradimento del campione. È torinese l’azienda che ha la licenza di CR7 Underwear per Italia e Spagna Da meno di 24 ore Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juve. Da giorni in città si parla solo di lui e dell’impatto che avrà su Torino l’uomo brand più famoso di sempre. Non è difficile immaginarlo. Ma se dovessimo quantificarlo? Un dato interessante arriva da Carlo Tafuri, torinese, ...

CR7 alla Juventus - gli operai Fiat Melfi non ci stanno : "Scioperiamo per due giorni" : ... questo dovrebbe essere il fine di chi mette al primo posto gli interessi dei propri dipendenti, se ciò non avviene è perché si preferisce il mondo del gioco, del divertimento a tutto il resto. Per ...

Juventus - Perin : 'Senza gli infortuni non sarei arrivato qui. Ronaldo? Questo club è come il Real' : Sognavi di giocare con CR7? "La notizia mi ha colpito perchè è il migliore al mondo, allenarmi con lui sarà fantastico. Averlo e potere imparare da lui sarà un plus per noi e per il calcio italiano".

Juventus - Perin : 'Senza gli infortuni non sarei arrivato qui. Obiettivo? Vincere la Champions' : Sognavi di giocare con CR7? "La notizia mi ha colpito perchè è il migliore al mondo, allenarmi con lui sarà fantastico. Averlo e potere imparare da lui sarà un plus per noi e per il calcio italiano".

La Juventus non si placa : dopo Cristiano Ronaldo altro importante incontro di mercato - i dettagli : Cristiano Ronaldo non sarà l’unico acquisto di questo caldo mese di luglio in casa Juventus, in corso un importante incontro di mercato La Juventus non si ferma a Cristiano Ronaldo. dopo l’arrivo del fenomeno portoghese, i bianconeri sono in procinto di piazzare un altro colpo, stavolta per la difesa. La società juventina in queste ore sta infatti avendo un colloquio con Tullio Tinti, agente di Matteo Darmian. Il terzino del ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - sciopero dei lavoratori Fiat : CR7 è un investimento - non una spesa! Possibile che non si capisca? : L’affare Cristiano Ronaldo deve fare i conti con le prime dure critiche, alcuni operai Fiat pronti allo sciopero contro la famiglia Agnelli “Inaccettabile che l’azienda chieda enormi sacrifici ai lavoratori di FCA e CNHI e poi spenda centinaia di milioni di euro per un calciatore. È normale che una sola persona guadagni milioni e migliaia di famiglie non arrivino alla metà del mese? Questa disparità di trattamento non può ...