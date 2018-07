JUVENTUS | MATTIA CALDARA Il difensore ex Atalanta incontra i tifosi al Megastore

Mattia Perin alla JUVENTUS : le FOTO delle visite mediche : Mattia Perin è un nuovo calciatore della Juventus, il portiere è approdato in bianconero dal Genoa, stamane ha svolto le visite mediche visite mediche in corso a Torino, presso il JMedical, per Mattia Perin futuro portiere della Juventus. L’estremo difensore, al Genoa dal 2013, è arrivato ieri nel capoluogo piemontese, l’ufficialità del passaggio in bianconero del portiere classe 1992 dovrebbe arrivare nel pomeriggio. ...