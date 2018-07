Juventus corre a Piazza Affari

Il Settore viaggi e intrattenimento italiano in territorio positivo - +0 - 91% - - corre Juventus - +7 - 13% - : Scambi al rialzo per il comparto viaggi e intrattenimento a Milano , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha ...

Federico Chiesa - Ceccarini : 'Juventus e Inter hanno superato la concorrenza' (RUMORS) : Per Federico Chiesa è ormai una lotta a due fra Juventus ed Inter. È questo il parere di Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, dedicato in parte alle vicissitudini del calciatore attualmente in forza alla Fiorentina. Per il giornalista, Roma e Napoli sono le altre due italiane Interessate al giovane fuoriclasse, anche se queste dovrebbero avere poche speranze di portarlo in rosa. Il calciatore viola è legato alla squadra nella quale ...

Federico Chiesa - Ceccarini : 'Juventus e Inter hanno superato la concorrenza' (RUMORS) : Per Federico Chiesa è ormai una lotta a due fra Juventus ed Inter. È questo il parere di Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, dedicato in parte alle vicissitudini del calciatore attualmente in forza alla Fiorentina. Per il giornalista, Roma e Napoli sono le altre due italiane Interessate al giovane fuoriclasse, anche se queste dovrebbero avere poche speranze di portarlo in rosa. Il calciatore viola è legato alla squadra nella quale ...