Juventus | c' è il piano per Milinkovic | Cuadrado o Mandzukic per Simone Inzaghi

Juventus - dentro Rabiot e Paredes - fuori Pjanic : ecco il piano di Marotta-Paratici : dentro Rabiot E Paredes- Non solo Cristiano Ronaldo. La Juventus resta vigile sul fronte mercato, sia per quel che riguarda il capitolo acquisto, sia per quel che riguarda il capitolo cessioni. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Cresce l’attesa, la fumata bianca ormai è ad un […] L'articolo Juventus, dentro Rabiot e Paredes, fuori Pjanic: ecco il piano di ...

Il piano della Juventus : Higuain finanzia Cristiano Ronaldo : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Juventus, per CR7 è questione di ore Mendes: «Una nuova sfida» «Ronaldo andrà alla Juventus»

Cristiano Ronaldo-Juventus - ecco perchè non è fantamercato : il piano pazzesco che coinvolge anche la Fiat! : Cristiano Ronaldo alla Juventus, altro che fantamercato! Il piano dei bianconeri per strapparlo al Real Madrid: coinvolta anche la Fiat L’Italia calcistica si è svegliata con una vera e propria bomba di mercato: dalla Spagna non hanno dubbi, il Real Madrid avrebbe detto sì all’offerta della Juventus per Cristiano Ronaldo. Se fino a qualche settimana fa serviva ‘1 miliardo’ per pagare la clausola presente nel ...

Juventus - Godin e Cavani per Benatia e Higuain : ecco il piano di Marotta e Paratici : Juventus, Godin E Cavani- La Juve ha scelto la sua nuova strategia di mercato. Quasi certe le partenze di Benatia e Higuain, Marotta e Paratici sarebbero pronti a fiondarsi con decisione su Godin e su Cavani. Come riportato dai colleghi di “SportMediaset“, i bianconeri sarebbero pronti a pagare la clausola da 20 milioni pur di […] L'articolo Juventus, Godin e Cavani per Benatia e Higuain: ecco il piano di Marotta e Paratici ...

Piano Juventus : le tre tappe per arrivare a Milinkovic : TORINO - La prima scelta bianconera è sempre lui: Sergej Milinkovic Savic . A dispetto di tutto e tutti. A dispetto delle richieste esose di Claudio Lotito ; a dispetto dei rapporti tutt'altro che ...

Juventus - piano rinnovi : Barzagli 2019 - Chiellini 2020 : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli rappresentano la continuità: dopo l'addio del capitano Gigi Buffon, la Juventus vuole tenersi stretto il suo successore e anche l'altro leader storico della difesa ...

Federica Nargi a Mykonos - l’ex Velina e Matri ‘copiano’ la Juventus [GALLERY] : Federica Nargi vola insieme al compagno Alessandro Matri a Mykonos, la bellissima ex Velina in vacanza in Grecia sfoggia un fisico mozzafiato Anche Federica Nargi ed Alessandro Matri sono in Grecia. La Wags e il calciatore sono volati a Mykonos per rilassarsi dopo la fine del campionato di Serie A, che ha visto l’attaccante impegnato tra le fila del Sassuolo. Proprio nel lido in cui si stanno intrattenendo Marchisio, Barzagli e Sturaro con ...

Calciomercato Juventus - si tenta lo ‘scippo’ all’Inter : i bianconeri studiano un piano che farebbe infuriare i nerazzurri : L’Inter non riscatterà l’esterno portoghese dal Valencia, così la Juventus studia un piano per regalarlo ad Allegri provando ad anticipare anche il Manchester United L’inizio in salita, poi la lenta e progressiva crescita che ha portato Cancelo a diventare uno dei punti fermi dell’Inter di Spalletti. Corsa, tecnica e cross, ingredienti che hanno convinto l’allenatore nerazzurro a consegnargli le chiavi della corsia ...

Roma-Juventus - Questura vara piano sicurezza : Si è tenuto questa mattina a Roma in Questura il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino, nel corso del quale sono stati messi a punto i dettagli del piano di prevenzione, in vista del match tra Roma e Juventus, che avrà inizio alle ore 20,45 di domenica. Prevista la presenza all’incontro di circa 55.000 spettatori, alcune migliaia dei quali tifosi juventini, che arriveranno in parte in forma organizzata, mentre molti altri ...