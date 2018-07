Juve-Ronaldo | primo show per pochi

Ronaldo : Caldara - Juve ha fatto impresa : ANSA, - TORINO, 13 LUG - "C'è grande entusiasmo per Ronaldo, sono anni che non arrivava un campione del genere". Mattia Caldara racconta le sue prime giornate in bianconero esprimendo grande ...

Badelj : 'Ronaldo alla Juve? Influisce sul livello della Serie A' : Milan Badelj , centrocampista svincolatosi dalla Fiorentina e in finale al Mondiale di Russia con la sua Croazia, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport del futuro della Serie A: 'In Italia le cose stanno migliorando già da un po' di tempo. Ora è pure arrivato Cristiano Ronaldo: uno dei più grandi di sempre, influirà sul livello del campionato e ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Che guaio per Fifa19! : Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus cosa caro a Fifa19: Ea Sport costretta a correre ai ripari In attesa della finalissima dei Mondiali di Russia 2018, non si fa altro che parlare di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’attaccante portoghese nei prossimi giorni arriverà a Torino, dove effettuerà le visite mediche per poi incontrare la stampa e salutare tutti i tifosi bianconeri. Un colpo di mercato che ha lasciato di stucco ...

Ronaldo-Juve - il Codacons insorge : ''Contratto immorale e vergognoso' : ... con le famiglie che non riescono a pagare mutui e bollette e arrivare alla fine del mese continua Rienzi Non mettiamo in dubbio le doti e il valore del giocatore, ma il mondo del calcio è oramai ...

Cristiano Ronaldo brinda con la madre alla Juventus - il cincin di Dolores per la nuova tappa di CR7 : Cristiano Ronaldo brinda con la madre nell’ultima foto postata dalla donna sui social netework, Dolores augura il meglio al figlio appena acquistato dalla Juventus Cristiano Ronaldo ha un legame speciale con sua madre. CR7 è apparso in più di un’occasione accanto alla donna che l’ha messo al mondo e che l’ha cresciuto con amore. Dopo il passaggio del portoghese alla Juventus, perciò, anche Dolores Saviero ci ha ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - chissà se rosica anche Marchionne : Nelle fabbriche Fca di Melfi e di Pomigliano, i sindacati Usb e Cobas hanno indetto uno sciopero e una protesta dopo l’acquisto della Juventus di Cristiano Ronaldo. Il messaggio: perché Fca – la famiglia è la stessa di quella della Juventus – spende soldi per un giocatore di calcio invece di smettere di chiedere sacrifici agli operai? Cosa non si fa su CR7 per guadagnarsi un titolo di giornale (e uno pure qui sul web), mi viene ...

Cristiano Ronaldo è il re dei social media (e anche per questo la Juve ha fatto un affare) : (Foto: Alexander Hassenstein/Fifa/Getty Images) anche se schifate il calcio, a meno che non viviate su Marte o sopra una colonna come gli anacoreti, sarete a conoscenza dell’affare dell’estate: la Juventus di Andrea Angelli ha acquistato dal Real Madrid Cristiano Ronaldo. CR7, come lo chiamano i calciofili di tutto il mondo, è arrivato dopo settimane di speculazioni e speranze, twitter esilaranti dall’hashtag #SeArrivaCR7 (cercateli, ce ne ...

Juventus - il dolce peso di gestire Cristiano Ronaldo : cosa può cambiare : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Entusiasmo alle stelle per Cr7: "Che emozione averlo alla Juve" Il brindisi della mamma Niente festa per CR7

Cristiano Ronaldo-Juventus e gli scioperi Fiat : interviene il Ministro Salvini : Matteo Salvini ha parlato del tanto discusso acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo, un acquisto che non c’entra nulla con gli operai Fiat “Sono soldi privati, l’importante è non vadano a discapito di altre aziende di famiglia”. Lo ha detto Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5, parlando dell’acquisto milionario del campione portoghese Cristiano Ronaldo da parte della Juventus e delle ...

Juventus : Cristiano Ronaldo porta altri campioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato senza ombra di dubbio l’affare del secolo. In tanti parlano del pesante esborso economico che la Juventus ha effettuato e dovrà effettuare ma in pochi tengono in considerazione l’enorme ritorno commerciale e tecnico che questa operazione comporterà. E’ doveroso fare i complimenti a Marotta e Paratici, esplicitati tra l’altro anche da Massimiliano Allegri, per aver condotto in porto ...

Cristiano Ronaldo - Juventus niente festa all'Allianz Stadium/ Ultime notizie - brindisi con la mamma : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:36:00 GMT)

Calciomercato - Ronaldo : vacanza blindata aspettando la Juventus : Ronaldo, vacanze blindate in Grecia In attesa di conoscere per la prima volta il mondo Juve, Cristiano Ronaldo si gode le sue vacanze , blindatissime, se non fosse per i social network, in Grecia, ...