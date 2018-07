Juve | quando il mercato nasce dai social | da Higuain a Marcelo | tutti i casi

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino e in quale aeroporto? La data della presentazione allo Juventus Stadium : Tutto pronto per l’approdo di Cristiano Ronaldo in casa juventina. Se ormai è stato ufficializzato il Colpo del Secolo per la società bianconera, campionessa d’Italia in carica, c’è solo da attendere l’arrivo nel Bel Paese del più forte giocatore del pianeta. Come è ben risaputo il portoghese al momento sta trascorrendo le meritate vacanze post Mondiale in terra greca, dove due giorni fa è stato raggiunto da Andrea ...

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino? La data della presentazione alla Juventus : programma e orario - CR7 allo Stadium : Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus: l’affare del secolo, come è già stato ribattezzato da più parti, cambia le dinamiche del calcio italiano. Uno dei giocatori più forti al mondo, vincitore di cinque palloni d’oro, ha lasciato il Real Madrid e vestirà il bianconero a partire dalla prossima stagione: a suon di gol, il fenomeno portoghese cercherà di trascinare il club di Torino verso la conquista ...

Juve-Ronaldo - l'ottimismo di Marotta : quando si può chiudere : Vacanze in Grecia per Cristiano Ronaldo . L'asso portoghese sta smaltendo la delusione per l'eliminazione dal Mondiale insieme alla compagna Georgina e al fratello. Secondo Sky Sport , la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la chiusura ma prima Florentino Perez e il cinque volte Pallone d'Oro dovranno accordarsi sulla modalità di uscita dal Real.

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Presentazione in grande stile dopo l’arrivo in Italia : ecco quando potrebbe essere : Cristiano Ronaldo a Torino la prossima settimana? Si pensa ad una Presentazione in grande stile a Torino Ancora nessuna novità sul fronte Cristiano Ronaldo-Juventus: l’annuncio attesissimo da tutti i tifosi bianconeri tarda ad arrivare ma sembra sia solo questione di giorni ormai. Se nelle ultime ore si è pensato che il calciatore portoghese potesse essere annunciato come giocatore del club torinese martedì, o che addirittura potesse ...

Ronaldo-Juventus? I cassieri vincono ma i tifosi sognano : quando Maradona fu l'arrivo degli arrivi : Perché l'arrivo del Campionissimo portoghese renderebbe la serie A un gustoso bocconcino per le televisioni di tutto il mondo, con un bel flusso di denaro in entrata, proprio come ai bei tempi. E ...

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino? CR7 alla Juventus in una data non casuale! : Cristiano Ronaldo a Torino potrebbe arrivare in un giorno ‘speciale’: ecco la data in cui il campione portoghese potrebbe approdare alla Juventus Cristiano Ronaldo va alla Juventus? Per molti l’affare è fatto. Il campione del Real Madrid, reduce da un Mondiale di Russia 2018 finito per lui e per il suo Portogallo agli ottavi, potrebbe approdare a Torino in una data particolarmente speciale. Sembrano queste le ore decisive ...

In Spagna : 'Ecco quando Ronaldo ha rotto col Real e scelto la Juventus' : MADRID - 'È stato lo scorso gennaio che Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Real Madrid , disgustato dalla mancanza di tatto del presidente Florentino Perez che nel giugno precedente gli aveva ...

Cristiano Ronaldo e la Juve - quando gli applausi contano più dei soldi : Che Cristiano Ronaldo si piaccia parecchio, non è una novità. Che mal digerisca le critiche e preferisca circondarsi di persone che lo incensano, è altrettanto noto. Certo, pensare che possa lasciare il Real Madrid per qualche complimento in più può apparire folle, ma nel puzzle delle motivazioni che lo stanno spingendo verso la Juventus, la standing ovation che i tifosi bianconeri gli dedicarono in Champions in occasione di ...

Mercato Juve - può essere la settimana di Cancelo. Quando arriva Emre Can : I vertici bianconeri intanto lavorano per Cancelo e Golovin; c'è massima fiducia per quanto riguarda entrambi i fronti. Il centrocampista tedesco atteso a Torino fra giovedì e venerdì

Emre Can alla Juventus / Ecco quando è previsto l'arrivo del centrocampista a Torino per le visite mediche : Emre Can alla Juventus, tutto fatto, contratto di 4 anni: ora visite mediche e firma. Primo importante colpo della società di corso Galileo Ferraris per la prossima stagione(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Quando Cristiano Ronaldo sembrava della Juventus : TORINO - Quasi certamente non sarebbe rimasto alla Juventus fino ad oggi, ma di sicuro avrebbe fatto registrare nei bilanci bianconeri una plusvalenza notevole, con conseguente acquisto di altri ...

Se non ora quando? Il gran tempismo della Juventus femminile : Come da pronostico, oroscopo, calcolo e quadratura, la Juventus femminile ha vinto lo scudetto (così, la Juve-casa-base è diventata la prima società italiana a vincere due scudetti nella stessa stagione). Ha battuto il Brescia ai rigori, cinque a quattro, ed è stata una batosta tremenda perché il Br

Juventus - Del Genio attacca Buffon : “Non lo stimo. Cambio canale quando vedo…” : Juventus, DEL Genio- Il noto giornalista, Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, ha commentato il prossimo addio di Buffon alla Juventus, evidenziando la sua non particolare stima per il portiere juventino. “Cambio canale” Il giornalista ha dichiarato: “Non ho visto la conferenza e se mi capita di vederla sarò velocissimo […] L'articolo Juventus, Del Genio attacca Buffon: ...

