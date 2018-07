Juve | il Barcellona si inserisce per Kanté | ecco l' offerta

Perin : "Juventus come Real e Barcellona. Szczesny? Me la gioco" : ... "Cristiano è il miglior al mondo e poter imparare da lui sarà un plus per noi, per i giocatori e per il momento della Serie A che sarà di nuovo tra i due-tre migliori campionati al mondo. Lo ...

Paulinho alla Juventus? / Calciomercato : il brasiliano apre all'addio al Barcellona - ma dalla Cina... : Paulinho alla Juventus? Calciomercato: il brasiliano apre all'addio al Barcellona, ma dalla Cina arriva l'offerta del Guangzhou che vuole riprendere il brasiliano...(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Attenta Juventus : il Barcellona “chiama” Marotta : Barcellona pronto a scatenarsi sul mercato alla ricerca di calciatori che possano sopperire agli importanti addii in vista Il Barcellona è interessato ad un gioiello della Juventus. Questa la notizia che rimbalza oggi dalla Spagna, a seguito dell’ennesima grande prestazione di Bentancur al Mondiale russo con la maglia del suo Uruguay. Il club blaugrana deve sostituire Iniesta e vuole farlo con un giovane, un calciatore futuribile, ...

'Barcellona - Digne via? In pole c'è la Juventus' : BARCELLONA , Spagna, - Nella Roma ha fatto benissimo tanto da meritarsi il Barcellona . Conosce l'Italia e un giorno potrebbe tornarci, intanto, secondo il 'Mundo Deportivo', Lucas Digne tiene in ...

Il Barcellona prepara l’offerta shock per Milinkovic-Savic : la Juve ‘trema’ e Lotito traballa : Milinkovic-Savic è finito nel mirino del Barcellona, il club catalano prepara una clamorosa offerta da sottoporre a Lotito Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più richiesti del calciomercato europeo. Alla Lazio ha fatto faville ed ora potrebbe decidere di andare a cercar fortuna altrove, in un club che lotta per vincere tutto. Uno di questi club potrebbe essere il Barcellona che, secondo Skysport UK, avrebbe messo gli occhi sul serbo. Si parla ...

Calciomercato : sfida a suon di milioni tra Barcellona e Juventus per Milinkovic Savic : Calciomercato– Il Barcellona è sempre in cerca di rinforzi per la prossima stagione, dopo gli arrivi di Clement Lenglet, dal Siviglia, e Arthur Melo. Il prossimo obiettivo del club catalano, secondo il Mundo deportivo, potrebbe essere Sergej Milinkovic Savic, rivelazione della Lazio, seguito da diverse societa’, fra le quali anche Juve, Manchester United e Real Madrid. I dirigenti del Barcellona hanno sondato il terreno per conoscere ...

Calciomercato - il Barcellona non molla Pjanic : per la Juve vale 80 milioni : Il Barcellona non molla e continua il pressing sulla Juventus per arrivare a Miralem Pjanic. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, sarebbe arrivato l'ok del giocatore al trasferimento al Barcellona. Avvistato la...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Juventus - countdown Cancelo. Sfida Chelsea-Barcellona per Pjanic : Plusvalenze e rinnovamento: il refrain dell'estate risuona di continuo nelle stanze di Inter , Juve e Napoli . Una sorta di mantra, uno schema collaudato nel tempo, che permette ai bilanci di ...

Pjanic al Barcellona?/ Miralem in vacanza in Catalogna - ma la Juventus non fa sconti : Pjanic al Barcellona? Miralem in vacanza proprio in Catalogna con la famiglia, ma la Juventus non fa sconti e non scende dalla richiesta di 80 milioni(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Pjanic al Barcellona?/ La Juventus è chiara : per meno di 80 milioni non si tratta : Pjanic al Barcellona? La Juventus è chiara: per meno di 80 milioni non si tratta. Fissato il "prezzo base" per il centrocampista bosniaco dei bianconeri(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:10:00 GMT)

Juventus - Pjanic al Barcellona?/ Mette “like” su Instagram e poi si pente : “Non avevo letto - fake news” : Juventus, Pjanic al Barcellona? Il centrocampista Mette “like” su Instagram ad una notizia e poi si pente: “Non avevo letto, fake news”. Le ultime notizie sul calciatore bosniaco(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:51:00 GMT)

Golovin - attenta Juve : c'è il Barcellona : TORINO - attenta, Juve. Gli occhi del mondo sono su Golovin . La partita inaugurale del Mondiale ha dato soltanto conferme. Della qualità eccelsa del centrocampista russo, migliore in campo contro l' Arabia Saudita e non solo per il gol ...