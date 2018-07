Juncker barcolla al vertice Nato | Non era ubriaco | problemi di sciatica

Come sta Juncker ? Il video in cui barcolla al vertice Nato riapre il tema. Per la portavoce "è sciatica - offensivo dire che beve" : Il video del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che faticava a camminare e a fare le scale durante il vertice Nato ha rilanciato il tema dello stato di salute del leader lussemburghese e anche le tradizionali ironie sull'ubriachezza. Ironie che da Bruxelles rispediscono al mittente, perché la causa sarebbe una brutta sciatica che affligge Juncker e lo costringe a prendere farmaci.Scrivere che il presidente della ...

