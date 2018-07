Johnson&Johnson condannata a pagare 4 | 7 milioni di dollari | “Asbesto nei suoi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) Johnson&Johnson è colpevole. Secondo un tribunale di St. Louis, negli Stati Uniti, l’azienda devecirca 4,7 miliardi difra danni compensativi e punitivi alle donne che hanno accusato sull’asbesto (amianto) presente nel suo talco come responsabile del loro cancro alle ovaie. La sentenza è stata pronunciata dopo un processo durato cinque settimane durante il quale ha avuto modo di ascoltare decine di esperti. Johnson&Johnson, però, non ci sta e annuncia che farà appello. Il verdetto “è il prodotto di un processo fondamentalmente ingiusto” afferma Carol Goodrich, portavoce di Johnson&Johnson. I prodotti della società non contengono asbesto e non causano cancro alle ovaie, aggiunge Goodrich, prevedendo che il verdetto sarà capovolto. “I diversi errori presenti in questo processo sono stati peggiori di quelli nei precedenti processi che sono poi stati ...